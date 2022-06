China importiert jetzt mehr russische Energie als Deutschland

Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine und den folgenden Sanktionen des Westens hat China Deutschland als größter Importeur von russischer Energie überholt. Das erklärte das unabhängige Zentrum für Forschung zu Energie und sauberer Luft (CREA) mit Sitz in der finnischen Hauptstadt Helsinki.

Deutschland Importierte russische Energie für 12,1 Milliarden Euro

Nach den Daten des Zentrums war Deutschland in den ersten beiden Kriegsmonaten noch der größte Importeur von fossilen Brennstoffen aus Russland, rutsche dann aber infolge der europäischen Sanktionspolitik gegen Russland hinter China auf den zweiten Platz ab. Die Volksrepublik tätigte während der ersten 100 Kriegstage Energieimporte aus Russland im Wert von 12,6 Milliarden Euro, die deutschen Importe beliefen sich auf 12,1 Milliarden Euro.

Die Veränderung spiegelt die wachsende Bedeutung von China und anderen Volkswirtschaften außerhalb Europas für die russischen Energieexporte wider, die etwa 40 Prozent des russischen Staatshaushalts liefern, wie das Forschungszentrum berichtete.

61 Prozent der Exporte gingen in die EU - Tendenz fallend

Insgesamt erzielte Russland mit dem Verkauf von Öl, Erdgas und Kohle seit der Invasion vom 24. Februar Einnahmen in Höhe von etwa 93 Milliarden Euro. Etwa 61 Prozent der fossilen Brennstoffe im Wert von gut 57 Milliarden Euro wurden während der ersten 100 Tage des Krieges den Angaben zufolge in die EU exportiert. Hinter Deutschland als Hauptabnehmer in der EU rangierten Italien und die Niederlande mit Einfuhren im Wert von je 7,8 Milliarden Euro - und Polen mit noch 4,4 Milliarden Euro.

Dabei reduzierte die EU ihre Energieimporte aus Russland aber im Mai um mehr als 100 Millionen Euro täglich, wie das Forschungszentrum berechnete. Eine Führungsrolle habe dabei Polen übernommen, das zuvor ein Großeinkäufer von russischem Öl und Gas war.

Weiter hohe Abhängigkeit bei Erdgas

Daten, die das CREA veröffentlichte, zeige, dass Deutschland trotz der jüngsten Entwicklung weiterhin stark abhängig von russischer Energie ist, insbesondere bei Erdgas. Aufgrund des wärmeren Wetters gingen die Importe aber im Mai verglichen mit den beiden vorangegangenen Monaten um 8 Prozent zurück.