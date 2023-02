China erwägt laut CIA-Chef Waffenlieferungen an Russland

China hatte zuletzt einen "Friedensplan" eingebracht, sich gleichzeitig jedoch bei einer Sondersitzung der UN-Vollversammlung enthalten. In der UN-Resolution wird ein "umfassender, gerechter und dauerhafter Frieden" in der Ukraine gefordert. Moskau wird aufgefordert, "sofort, vollständig und bedingungslos" alle seine Truppen abzuziehen.

Putin: Westen "in gewisser Weise" am Ukraine-Krieg beteiligt

Insbesondere die USA aber auch andere Nato-Länder, darunter Deutschland, haben die Ukraine seit Kriegsbeginn mit Waffenlieferungen unterstützt. Zuletzt wurden auch Panzerlieferungen beschlossen. Nun hat sich auch Russlands Präsident Wladimir Putin dazu geäußert. Er sieht die Nato-Staaten aufgrund ihrer Unterstützung für Kiew "in gewisser Weise" am Krieg in der Ukraine beteiligt.

Der russische Präsident warf dem Westen am Sonntag im Staatsfernsehen deswegen eine "Beteiligung an Verbrechen" in der Ukraine vor. Die Waffenlieferungen stellten quasi eine Beteiligung an dem Krieg dar, weil Kiew die Ausrüstung ohne Bezahlung erhalte. Völkerrechtler und westliche Politiker widersprechen dieser Auffassung, zumal es in der Ukraine keine kämpfenden Truppen eines Nato-Landes gibt.

Umfrage: Mehrheit sieht deutsche Kriegsbeteiligung

Eine Mehrheit der Menschen in Deutschland ist unterdessen einer Umfrage zufolge der Auffassung, dass die deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine eine Beteiligung an dem Krieg bedeuteten. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur stimmen 51 Prozent der Befragten dieser Einschätzung zu, 37 Prozent sehen das nicht so. Völkerrechtler sind sich einig, dass Waffenlieferungen für eine Seite, den Lieferanten nicht zur Kriegspartei machen.

Militärgeheimdienst: Ukraine peilt Offensive im Frühjahr an

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bekräftigte unterdessen den Anspruch seines Landes auf die von Russland 2014 annektierte ukrainische Schwarzmeer-Halbinsel Krim. "Das ist unser Land. Das sind unsere Menschen. Das ist unsere Geschichte." Mit der Rückholung werde in die Ukraine auch der Frieden einkehren, teilte er mit. "Wir werden die ukrainische Flagge in jede Ecke der Ukraine zurückbringen."

Der Vize-Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes, Wadym Skibizkyj, rechnet mit einer Gegenoffensive seiner Armee gegen die russischen Besatzer in diesem Frühling. "Ich denke, im Frühjahr sind wir bereit für eine Gegenoffensive", sagte Skibizkyj den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Er betonte, Ziel sei die Befreiung des gesamten Staatsgebiets – inklusive der Krim. "Wir hören erst dann auf, wenn wir unser Land in den Grenzen von 1991 zurückhaben", sagte der Geheimdienstler. Er schloss dabei Angriffe auf Waffenlager in russischen grenznahen Gebieten nicht aus.

Mit Informationen von AFP und dpa