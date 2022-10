China-Einstieg im Hamburger Hafen: Einigung zeichnet sich ab

Im Ringen um die umstrittene Beteiligung des chinesischen Staatskonzerns Cosco an einem Containerterminal im Hamburger Hafen zeichnet sich ein Kompromiss ab. Die chinesische Staatsreederei werde nicht wie geplant 35 Prozent des Terminals Tollerort übernehmen können, sondern nur 24,9 Prozent, melden die "Süddeutsche Zeitung" und das "Handelsblatt". Demnach kann der Konzern auf diese Weise als Minderheitsaktionär formal keinen inhaltlichen Einfluss auf die Geschäftsführung ausüben.

Nach "SZ"-Informationen haben die sechs Ministerien, die den Deal bislang abgelehnt hatten, ihren Widerstand aufgegeben – als letztes das Außenministerium. Offen war demnach, ob der Beschluss an diesem Mittwoch im Kabinett fällt oder im Umlaufverfahren, also per schriftlicher Zustimmung.

Die Verhandlungen seien noch nicht ganz abgeschlossen, es laufe aber wohl auf diese Lösung hinaus, hieß es in einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters. Hintergrund ist, dass das Kanzleramt nach Angaben mehrerer Insider eine Untersagung des Einstiegs verhindern will. Kanzler Olaf Scholz plant nächste Woche eine Reise nach China.

Prüffrist läuft Ende Oktober aus

Das Bundeswirtschaftsministerium prüft den Einstieg seit Monaten. Mehrere Ressorts hatten zuletzt für eine Ablehnung plädiert. Das Wirtschafts- und das Außenministerium hätten am Montag noch einmal sehr deutlich betont, dass sie auch einen Einstieg mit nur 24,9 Prozent nicht für eine gute Lösung halten, hieß es in Regierungskreisen.

Ohne einen Kompromiss wollte das Kanzleramt das Thema aber nicht auf die Agenda der Kabinettssitzung am Mittwoch setzen. Das Bundeskabinett muss sowohl ein Verbot als auch die nun vorgeschlagene Teiluntersagung beschließen. Ohne Kabinettsbeschluss würde die Prüffrist Ende Oktober auslaufen und Cosco einen 35-Prozent-Anteil kaufen können.

Stadt Hamburg für China-Einstieg

Die Stadt Hamburg und Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther plädieren für einen Einstieg der Reederei, weil sie diesen als positiv für die wirtschaftliche Entwicklung des Hafens ansehen. Auch aus den Ampel-Fraktionen sowie der CDU hatte es aber zuletzt scharfe Kritik und Warnungen vor einem Einstieg des chinesischen Staatskonzerns und möglicher politischer Einflussnahme durch Peking gegeben.

Zuletzt hatte Grünen-Co-Chef Omid Nouripour für eine Ablehnung plädiert. Der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag, Anton Hofreiter (Grüne), forderte gegenüber Reuters sogar ein europaweites Verbot für den Einstieg von Firmen aus autoritären Staaten in kritische Infrastruktur wie Häfen. Außerdem müsse China den griechischen Hafen Piräus wieder verkaufen, forderte er.