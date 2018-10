China äußert sich zu verschwundenem Interpol-Chef

Das Verschwinden des Interpol-Präsidenten Meng Hongwei beschäftigt die internationale Gemeinschaft weiterhin. Nun hat sich China erstmals zu dem Fall geäußert. Gegen Meng werde wegen mutmaßlicher Gesetzesverstöße ermittelt. Welche Vergehen ihm konkret vorgeworfen werden, blieb allerdings unklar.

Seit knapp zwei Jahren an der Spitze von Interpol

Meng steht seit knapp zwei Jahren an der Spitze von Interpol; zuvor war er in China Vizeminister für öffentliche Sicherheit. Er war Ende September während einer Dienstreise in seinem Heimatland China verschwunden. Die Polizei-Organisation hatte von China gestern eine Stellungnahme verlangt. Mengs Ehefrau erklärte heute, das Verschwinden ihres Mannes sei eine Angelegenheit für die gesamte internationale Gemeinschaft.

Für China ist der Fall eine Blamage. Seine Ernennung wurde 2016 als Erfolg und Zeichen des gewachsenen internationalen Stellenwerts gefeiert.