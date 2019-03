China: 47 Tote bei Explosion in Chemiewerk

Bei der Explosion in einem Chemiewerk in der ostchinesischen Stadt Yancheng sind laut lokaler Behörden mindestens 47 Menschen ums Leben gekommen. 90 weitere Menschen seien ernsthaft verletzt. 1000 Anwohner in der Gegend um das Chemiewerk Tianjiayi seien sicherheitshalber aus ihren Häusern geholt worden. Weitere Explosionen oder Lecks wurden befürchtet.

Wie die staatliche Zeitung "People's Daily" berichtete, war die Explosion am Donnerstag so stark, dass sie ein Erdbeben einer Stärke von 2,2 auslöste.

Immer wieder Probleme mit Industriesicherheit

Laut der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua war die Explosion durch einen Brand in einem Düngemittelwerk auf dem Industriegelände ausgelöst worden. Durch die Druckwelle der Detonation stürzten mehrere Gebäude ein, Arbeiter wurden verschüttet. Die Stadt teilte mit, 3500 medizinische Mitarbeiter in 16 Krankenhäusern seien mobilisiert worden, um die Verletzten zu behandeln.

China hat immer wieder Probleme mit Industriesicherheit. Sicherheitsvorschriften werden häufig nicht eingehalten. Die Explosion zählt zu den schlimmsten seit Jahren. 2015 wurden durch eine Explosion in der Stadt Tianjin 173 Menschen getötet.