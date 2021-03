Chile – Vom Corona-Verlierer zum Impf-Champion

Auf die Bevölkerung gerechnet hat Chile trotz des späten Starts fast dreimal so viele Impfdosen gespritzt wie Deutschland. Dabei lief die Covid-Bekämpfung nicht gut, Lockerungen mussten mehrfach wegen fataler Fallzahlen zurückgenommen werden. Doch zumindest beim Impfen erweist sich das viel kritisierte Gesundheitssystem Chiles als robust. Ortsbesichtigung: Eine Turnhalle in Santiago de Chile - eines der 1.300 Impfzentren des Landes. Genau vor einem Monat, am 3. Februar hat Chile seine Impfkampagne gestartet.

Das war lange nach den EU-Staaten, wo das Impfen bereit an Weihnachten begann. Doch das Land am Pazifik hat ein atemberaubendes Tempo vorgelegt. Mittlerweile haben 18 Prozent der Bevölkerung - also fast jeder fünfte Chilene - zumindest die erste Impfdosis erhalten.

"Die Leute sehen glücklich aus, voller Hoffnung. Ich glaube, das für uns bald alles vorbei sein wird. Wir müssen zurück zur Normalität. Aber das Coronavirus und die Toten haben uns Angst eingejagt." Ximena García, Patientin im Impfzentrum

Freudentränen beim Impfen - und Hoffnung auf Normalität

Ximena García ist 70 Jahre. Chile kommt mit den Impfungen so schnell voran, dass sich jetzt auch die 65-Jährigen schon impfen lassen können. Außerdem bekommen Lehrerinnen und Lehrer und Erzieher und Dialyse-Patienten jetzt die Impfung. Damit hat Chile innerhalb von nur vier Wochen beim Anteil der Erstimpfungen sogar die USA überholt - nur in Israel, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Großbritannien sind bereits noch mehr Menschen geimpft. Statistisch hat Chile schon einer Woche nach dem Start ihrer Kampagne Deutschland hinter sich gelassen. Und das, obwohl die Impfzentren am Wochenende nicht geöffnet sind.

"Es freut mich sehr, dass wir jetzt Licht am Ende des Tunnels sehen, einen Hoffnungsschimmer. Denn wir werden, natürlich nur ganz langsam und unter Beachtung aller Vorsichtsmaßnahmen, zu unserem normalen Alltag zurückkehren können. Als Krankenschwester erfüllt mich das mit Freude - und die Patienten auch. Fast alle machen Fotos wenn sie sich impfen lassen und viele fangen an, zu weinen." Trinidad Fraga, Leiterin eines Impfzentrum

Impfzentren gibt es an Kliniken, in Fußballstadien, in Pfarrhäusern und sogar in Einkaufszentren. In den meisten Fällen muss man nicht einmal einen Termin ausmachen, sondern kann einfach spontan kommen. Geimpft wird mit dem mRNA-Impfstoff von BioNtech/Pfizer und mit CoronaVac, einem Vakzin aus chinesischer Entwicklung. Während in den Nachbarländern nach wie vor viel zu wenige Impfdosen ankommen, um große Kampagnen zu starten, gab es dieses Problem in Chile nicht.

"Das Gesundheitssystem ist wunderbar, von den Ärzten bis zum Putzpersonal. Ich kann nichts Schlechtes sagen." Trinidad Fraga, Leiterin eines Impfzentrum

Trotz Privatisierung des Gesundheitssystems voll funktionsfähig

Dabei stand das Gesundheitssystem in Chile zuletzt stark in der Kritik. Chile hat praktisch den gesamten Sozialstaat in private Hände gelegt, selbst die Rentenkasse. Ein Umbau dieses rein privaten Systems war eine häufige Forderung bei den Protesten, die Chile 2019 erschütterten. Das Gesundheitssystem wurde als unsolidarisch und zu teuer kritisiert. Aber zumindest beim Impfen erweist es sich als robust und flexibel. Das lobt auch Luis Felipe López- Calva, der beim Welt-Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen für Lateinamerika zuständig ist. Bei der Einrichtung der Impfzentren sei Chile sehr pragmatisch vorgegangen.

"Im Fall von Chile war die Idee sehr schlau, das gesamte Gesundheitswesen mit einzubeziehen. Zahnärzte oder Hebammen oder Menschen die im erweiterten Gesundheitssystem arbeiten. Damit sich alle auf diese nationale Kraftzanstrengung konzentrieren." Luis Felipe López- Calva, Welt-Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen für Lateinamerika

Beim Kampf gegen die Pandemie wirkte die Politik in Chile oft überfordert. Im vergangenen Juni, im Winter auf der Südhalbkugel stieg die Zahl der Kranken und der Toten dramatisch an. Mehrfach musste die Regierung strenge Ausgangssperren verhängen, zunächst landesweit, dann regional. Lockerungen mussten wieder zurückgenommen werden. Doch bei der Impfkampagne spielt Chile seine Vorteile aus.

Vorstoß an die Weltspitze

"Das bringt uns nicht nur in Lateinamerika sondern weltweit in eine Spitzenposition: unser Ziel ist, alle Risikogruppen bis März zu impfen, etwa fünf Millionen Menschen und alle Impfwilligen. Das sind rund 15 Millionen Landsleute dann bis zum Juli", versprach der rechtskonservative Präsident Piñera. Bis jetzt ist man auf Kurs. Als Vorteil erweist sich, dass Chile weltweit gut vernetzt ist- anders als Argentinien oder Brasilien, deren Volkswirtschaften stark abgeschottet sind. Das Land ist wohlhabend und gilt nicht als problematischer Schuldner wie die Nachbarn. So gelang es der Regierung trotz großer Konkurrenz, dem Land ausreichend Impfdosen zu sichern. Auch die staatlichen Institutionen in Chile gelten als zuverlässiger und leistungsfähiger als in den Nachbarländern.

Doch auch Chiles rasante Impfkampagne ist nicht in jeder Hinsicht vorbildlich. Hunderttausende Migranten bleiben außen vor, obwohl sie besonders gefährdet sind. Vor allem aus Venezuela und aus Haiti sind in den letzten Jahren hunderttausende nach Chile gekommen. Geimpft wird aber nur, wer einen legalen Aufenthaltsstatus für das Land hat. Angeblich, um zu verhindern, das Impftouristen aus den Nachbarländern nach Chile kommen, um sich den Piks zu holen.