Chile: Spannendste Wahl seit Ende der Pinochet-Diktatur

Graben statt Mauer

Doch die Herausforderungen sind groß für den Linken, der außerdem auf eine Koalition mit der Kommunistischen Partei angewiesen ist: Die Pandemie hat Chile hart getroffen, die sozialen Probleme sind größer geworden, im Süden des Landes spitzt sich der Konflikt um Land mit dem indigenen Volk der Mapuche weiter zu - gleichzeitig haben Verunsicherung und Fremdenhass zugenommen. Ein Stimmung, von der ein anderer Kandidat profitiert: José Antonio Kast.

Im Wahlkampfspot steht er an Chiles staubig-karger Grenze zu Bolivien und fordert "einen Graben von drei Metern Breite und drei Metern Tiefe" gegen illegale Einwanderung. Mit Ex-US-Präsident Donald Trump teile er Überzeugungen, erklärt Kast - Kind deutscher Nachkriegseinwanderer, Hundeliebhaber und früherer Verteidiger der Pinochet-Diktatur. Aus dem UN-Menschenrechtsrat will der 55-Jährige austreten, den Konflikt im Süden militärisch lösen, eine neue Verfassung hält er für unnötig. Die Bestehende habe Chile schließlich zu einem der wirtschaftlich erfolgreichsten Länder Lateinamerikas gemacht.

In den letzten Wochen zog er in den Umfragen gleichauf mit Boric und mäßigte seinen Diskurs. "Wir werden die traditionellen politischen Grenzen aufbrechen", erklärt er beim Frühstück mit der internationalen Presse, von der er sich zu Unrecht als "extrem rechts" bezeichnet fühlt: "Sind alle Chilenen, die mich wählen, Rechtsextremisten? Das stimmt nicht. Das sind Menschen mit gesundem Menschenverstand, die ihre Freiheit zurück wollen!"

Ganze Region steht unter Spannung

Diego Aitte zum Beispiel: der 30-jährige Unternehmer kommt aus Las Condes, einer Bastion der Konservativen. Kast repräsentiere Ordnung und Sicherheit, meint Aitte. Die verfassungsschaffende Versammlung führt für ihn dagegen direkt in eine "linke Diktatur" mit Boric als "allmächtigem Präsidenten". Sagten Beobachter vor einigen Monaten noch einen deutlichen Sieg der Linken bei der Wahl voraus, scheint das längst nicht mehr so klar. Patricio Fernández, Journalist und Vertreter des Verfassungskonvents, wundert das nicht. "Wir haben einen Moment der großen Transformation erlebt, wir erleben jetzt aber auch die Ängste, die der Wandel und all die Veränderungen mit sich bringen werden", sagt er.

Begleitet Chiles nächste Regierung den Verfassungsprozess oder lehnt sie ihn ab? Wird das neoliberale Musterland zur Wiege einer neuen Linken in Südamerika oder übernimmt ein Rechtspopulist mit Nostalgie für alte Diktaturzeiten? Die Wahl am Sonntag wird auch in der gesamten Region mit angehaltenem Atem verfolgt.