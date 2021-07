Mindestens zwei Tote nach Explosion in Leverkusen

Reul: Zweiter Tank in Leverkusen drohte zu explodieren

Nach Angaben des nordrhein-westfälischen Innenministers Herbert Reul (CDU) bestand zwischenzeitlich auch bei einem zweiten Tank Explosionsgefahr. Der Tank habe 100.000 Liter hochentzündliche, giftige Abfallstoffe enthalten, sagte Reul am Dienstag. Die Feuerwehr habe die Gefahr aber bannen können. Nach Reuls Angaben waren allein 300 Feuerwehrleute im Einsatz. Zur Ursache des Unglücks könne noch nichts gesagt werden, betonte Reul.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hatte zuvor Familien und Mitarbeitern sein Mitgefühl ausgesprochen. Zugleich dankte er den Rettungskräften, "die durch ihren mutigen Einsatz Schlimmeres verhindert" hätten und weiter unter Hochdruck nach Vermissten suchten, wie die Staatskanzlei mitteilte.

Stadt schließt vorsorglich Spielplätze

Leverkusens Oberbürgermeister Uwe Richrath (SPD) sprach von einem "tragischen Tag" für die Stadt mit ihren mehr als 167.000 Einwohnern, die eng mit der Chemie verbunden sei.

Die Stadt hat vorsorglich Spielplätze in den Stadtteilen Bürrig und Opladen geschlossen. Von einer Eskalation der Lage sei nicht auszugehen, teilte die Stadt auf ihrer Homepage am Dienstag mit. Eine Einschätzung, ob in den Niederschlägen relevante Stoffe zu finden seien, war nach Auskunft des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) noch nicht möglich. Gleichwohl seien die Spielplätze in Bürrig und Opladen "temporär als Vorsichtsmaßnahme bis auf Weiteres" geschlossen worden.

Die Messwerte seien aktuell im "grünen Bereich". Als Vorsichtsmaßnahme riet die Stadt aber, Nahrungsmittel im Garten abzuwaschen. In mehreren Stadtteilen gingen "cent- bis eurogroße" Rußpartikel nieder, "die eine ölige Konsistenz haben". Der Ruß solle nicht in Wohnräume getragen werden. Es werde empfohlen, Schuhe vor der Haustür abzustellen.

Für den Fall, dass sich Rückstände und Ruß-Niederschlag auf den Grundstücken und Straßen finden, können sich die Menschen an eine Telefon-Hotline (0214 406-33333) wenden.

Vollsperrung mehrerer Autobahnen

Die Deponie, in der Sonderstoffe gelagert und entsorgt werden, gehört zum "Chempark Leverkusen" und liegt circa vier Kilometer nördlich der eigentlichen Produktionseinheit. Die Straßen um die Deponie wurden laut Polizei weiträumig gesperrt.

Von der Vollsperrung betroffen seien das Autobahnkreuz Leverkusen-West sowie die A1 zwischen dem Autobahnkreuz Leverkusen und Köln-Nord. Laut Autobahn Rheinland werden Baustellen geräumt und das Personal in Sicherheit gebracht. Polizei und Feuerwehr bitten, den Bereich großräumig zu meiden und die Straßen für Einsatzkräfte frei zu halten.