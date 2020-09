Chemnitz 2018: Ein Wendepunkt im Verhältnis CSU und AfD

Der 1. September 2018: Vertreter der AfD aus Sachsen, Brandenburg und Thüringen, aber auch aus Bayern, gehen gemeinsam auf die Straße mit Extremisten wie Ex-Pegida-Chef Lutz Bachmann, Vertretern der neuen Rechten und Neonazis. Es war ein Tag, der etwas verändert hat, so schildert es CSU-Chef Markus Söder. Er hatte vor Chemnitz noch versucht, der AfD die Themen und somit den Zulauf wegzunehmen. "Da habe auch ich das erste Mal Herrn Höcke wirklich bewusst wahrgenommen, wie er mit einer weißen Rose missbräuchlich instrumentalisiert durch die Stadt gelaufen ist. Das fand ich empörend und anbiedernd."

Söder: "Es entstand der Eindruck, wir stehen auf der dunklen Seite der Macht"

"Asyltourismus" oder "Anti-Abschiebe-Industrie" - Begriffe, die von der CSU zu dieser Zeit auch genutzt wurden, seien ein Fehler gewesen, so Söder jüngst bei einem Gespräch für den Podcast "Wickert trifft" mit der Nachrichtenlegende Ulrich Wickert: "Wir haben zugelassen, dass der Eindruck entstand, wir stehen auf der dunklen Seite der Macht und nicht auf der hellen. So würde ich es als alter Star-Wars-Fan sagen. Es sei ein schwerer Fehler gewesen, den habe ich dann auch ziemlich hart korrigieren müssen." Auch den Begriff "Asyltourismus" verwende er nicht mehr, seit er gemerkt habe, dass das Leute verletzen kann.

Umdenken nach Wählerschwund

Die rechte Demo in Chemnitz als Augenöffner – dieses Narrativ der CSU hinterfragt der Politikwissenschaftler Stefan Wurster von der Hochschule für Politik an der Technischen Universität München: Mehr als Chemnitz habe das durchwachsene Ergebnis der bayerischen Landtagswahl 2018 zum Kurswechsel beigetragen, so seine Analyse: "Der vorher eingeschlagene Kurs Themen anzusprechen, die vor allem für Wähler rechts und rechtsaußen attraktiv sind, hat bei der Landtagswahl dazu geführt, dass die CSU zwischen den Polen mehr oder minder aufgerieben wurde." Einerseits seien gemäßigte Wähler in der Mitte verschreckt worden, andererseits sei es nicht möglich gewesen, deutlich mehr Wähler am rechten Rand zu gewinnen.

Den Wettlauf um rechte Wähler hätte die CSU nicht gewonnen, so Wurster, deshalb änderte Söder 2018 die Strategie: eine deutliche Abgrenzung zur AfD und die Schwerpunkte auf anderen Themen. "Söder spricht seit der Landtagswahl deutlich stärker Themen an, die in der Mitte der Gesellschaft angesiedelt sind", sagt Wurster und hebt den Umweltschutz hervor. "Sich scharf von der AfD abzugrenzen, das hat sowohl wahltaktische als auch dann koalitionsstrategische Plausibilität, da auf absehbare Zeit eine Koalition zwischen der CSU und der AfD unwahrscheinlich ist."

Söder: "Fehler, die AfD zu unterschätzen"

Tatsächlich zieht Söder jetzt häufig eine besonders deutliche Grenze zur AfD, wie jüngst im Wickert-Podcast: "Die AfD hat sich weiter dramatisch verändert. Auch in Bayern ist das so. Die sind zwar alle intern zerstritten, aber der Höcke-Flügel ist der dominante Teil, das ist das wahre Gesicht." Im Grunde genommen sei die AfD nichts anderes als die NPD. Man dürfe sie nicht unterschätzen. Sie sei sogar noch gefährlicher, weil sie eine andere Wirkungsmacht über das Internet habe. "Ich glaube ganz fest daran, dass wir die AfD bekämpfen müssen."

AfD-Chefin Miazga: "CSU hat ihre Werte ausverkauft"

Fragt man die bayerische AfD-Chefin Corinna Miazga zu den Ansagen Söders, wird auch sie deutlich: "Die CSU hat ihren kompletten Unterbau, ihre kompletten Werte ausverkauft und richtet sich wie Frau Merkel nach den Ergebnissen von Meinungsforschungsinstituten. Ansagen die AfD bekämpfen zu wollen, empfinde ich vor allem als eins: als Werbung für die AfD."

CSU und AfD – ein vermeintlicher Konkurrenzkampf, in dem sich die Christsozialen seit 2018 für einen anderen Kurs entschieden haben.