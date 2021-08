Chefin der EKD-Synode startet von Regensburg zu Deutschlandreise

Die Vorsitzende der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Anna-Nicole Heinrich aus Regensburg, plant eine Erkundungstour durch Deutschland. "Ich möchte ein genaueres Gefühl dafür bekommen, was Menschen bei uns ein Zuhause bieten könnte und wo Menschen aus allen Altersgruppen bei uns andocken können", sagte die Philosophie-Studentin dem Evangelischen Pressedienst. Die Tour soll am 23. August beginnen.

Von Flensburg nach Freiburg

Heinrich plant nach eigenen Worten in vier Wochen von Flensburg nach Freiburg zu reisen - nur mit der Bahn, ohne Hotelübernachtung. Sie wolle versuchen, sich auf dieser Reise bewusst "außerhalb der Bubble" zu bewegen, sagte die Studentin weiter.

"Ich fahre von Stadt zu Stadt und sehe spontan, wen ich treffe. Nach dem Prinzip Zufall." Anna-Nicole Heinrich

Heinrich ist am 16. August seit 100 Tagen als Präses der EKD-Synode im Amt. Die 25-jährige Philosophie-Studentin aus Regensburg war im Mai an die Spitze des evangelischen Kirchenparlaments gewählt worden und wurde damit zu einer der höchsten Repräsentantinnen der evangelischen Kirche. Sie ist auch die jüngste Vorsitzende in der Geschichte der EKD-Synode.

Fragen statt Antworten

Sie habe in den vergangenen Wochen oft den Eindruck gehabt, von der Kirche werde erwartet, dass sie immer sofort eine Antwort parat habe. "Ich will vermitteln, dass es auch in Ordnung ist, wenn wir mal fragen, wenn wir selbst suchen, wenn wir nicht gleich auf alles eine Antwort haben", sagte sie über die Motivation zu ihrer Deutschlandtour.