Chef der Jungen Liberalen: "Jamaika weiter tragfähige Option"

Erstmals loten SPD, Grüne und FDP heute gemeinsam die Chancen einer Ampel-Koalition aus. Vor den Sondierungen hat der Bundesvorsitzende der FDP-Nachwuchsorganisation, Jens Teutrine, erklärt, warum er eine Jamaika-Koalition von Union, Grünen und FDP nach wie vor für möglich hält. "Wir haben immer wieder betont, Jamaika ist für uns weiter eine inhaltlich tragfähige Option, die Übereinstimmungen mit der Union sind sehr, sehr groß", sagte Teutrine im Bayern 2-Interview.

CSU-Chef Söder "auf Egotrip unterwegs"

Kritisch sieht Teutrine die Äußerungen von CSU-Chef Markus Söder. Anders als CDU-Chef Armin Laschet hatte Söder am Mittwoch betont, dass eine Vorentscheidung für eine Ampelkoalition gefallen sei. "Dann kam Markus Söder und hat gesagt: 'Der Drops ist gelutscht, die Sache ist entschieden.' Ich glaube, Markus Söder - ich bedaure das sehr, schadet da besonders seinem Parteivorsitzenden am meisten und ist so ein bisschen auf einem Egotrip unterwegs."

Skeptisch äußerte sich der FDP-Politiker zum derzeitigen Zustand der Union. Das Durchstechen von Vertraulichkeiten aus den Gesprächen nannte Teutrine eine "kleine Sabotage des Parteivorsitzenden".