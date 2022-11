Charmoffensive oder Neustart deutsch-französischer Beziehungen?

In Paris geht eine deutsche Woche zu Ende. Gleich drei deutsche Ministerinnen und Minister gaben sich bei ihren Amtskollegen die Klinke in die Hand. Annalena Baerbock, Robert Habeck und Christian Lindner wurden sogar von Präsident Macron im Elysée empfangen.

Protokollarisch ungewöhnlich, aber es sind ja auch ungewöhnliche Zeiten. Denn man muss sich wieder zusammenraufen: Ukrainekrieg, Energiekrise, Inflation. Inmitten dieser Herausforderungen vollführe Deutschland Alleingänge, so der Misston, der hier in Frankreich in den letzten Wochen immer schriller klang.

Frankreich wünscht mehr Absprachen

Deutschland stelle Frankreich immer wieder vor vollendete Tatsachen, kritisierte etwa der konservative Senator Jean-Francois Rapin. Er beklagte, Deutschland würde sich nicht um andere scheren, zauberte ohne Absprache 200 Milliarden Euro aus dem Hut um die Krise abzufedern, lehne den französischen Vorschlag eines Gaspreisdeckels ab und dass Deutschland amerikanische Waffen kaufe, ohne deutsch-französische Panzer- und Kampfflugzeug-Projekte zu berücksichtigen.

In früheren Zeiten habe man sich zwischen Kanzlerinnenamt und Elysee-Palast täglich zumindest per SMS ausgetauscht. Heute erfahre man vom Doppelwumms aus der Presse, hieß es aufgebracht in Pariser Regierungskreisen.

Zum Artikel: Europas Verdruss über Deutschlands Doppelwumms

Ist ein Neustart erforderlich?

Ein glühender Verfechter des deutsch-französischen Tandems, Wirtschaftsminister Bruno le Maire, versuchte die Wogen zu glätten. Die 200 Milliarden Euro der deutschen Regierung seien nicht weit von dem entfernt, was Frankreich für seine Bevölkerung und Wirtschaft ausgegeben habe.

Aber auch Le Maire sah Handlungsbedarf und forderte nichts weniger als eine Neudefinition der deutsch-französischen Beziehungen: "Wir müssen gemeinsam eine neue, vielleicht noch stärkere Allianz schmieden. Aber dazu ist ein Reset, ein Neustart in einigen Punkten notwendig."

Nun scheint auch die Regierung in Berlin verstanden zu haben: Der deutsch-französische Motor läuft nur rund, wenn man ihn ölt: Baerbock, Habeck, Lindner in nur einer Woche. Die deutsche Außenministerin versicherte am Montag in Paris, dass es keine Scherben zusammenzukehren gebe.

Eine gemeinsame Linie schaffen

Ihre Amtskollegin Catherine Colonna sieht keinen Bedarf einer deutsch-französischen Offensive. Sie sagte: "Es bedarf gründlicher Arbeit, Freundschaft, häufiger Kontakte – darum kümmern wir uns permanent, seit 60 Jahren. Die Arbeit besteht darin, dass wir unsere Positionen aufeinander abstimmen."

Das scheint beim deutsch-französischen Kampfjet-Projekt FCAS endlich geklappt zu haben. Noch in diesem Jahr sollen die Verträge für den nächsten Entwicklungsschritt unterzeichnet werden. Beim Umgang mit dem mächtigen Verbündeten USA allerdings bleibt eine gemeinsame Linie noch verschwommen.

Auf der Suche nach gemeinsamen Antworten

Zwar erklärte Bruno Le Maire bei einer Pressekonferenz mit seinem Amtskollegen Robert Habeck am Dienstag, dass man eine gemeinsame deutsche-französische Antwort auf den amerikanischen inflation reduction act wolle, betonte aber noch einmal seine Sorge über die Folgen, die diese amerikanische Maßnahme gegen die Inflation auf die deutsche, französische oder europäische Wirtschaft haben könnte.

Doch wie könnte diese Antwort aussehen? Beim deutschen Wirtschaftsminister klingt sie so: "Wenn wir uns in Europa gute Wettbewerbsregeln geben, aber in der Konkurrenz zu anderen Blöcken zu langsam sind, dann haben wir alles falsch gemacht."

Und Deutschlands Finanzminister Christian Lindner sagte bei seinem Paris-Besuch gestern Abend: "Wir brauchen mehr Public Private Partnership. Wir könnten zum Beispiel durch eine Kapitalmarktunion, kleinen und mittleren Unternehmen den Zugang zu Finanzmitteln erleichtern."

Europa zuerst

Frankreichs Wirtschafts- und Finanzminister Bruno le Maire hingegen plädiert unumwunden für eine "préférence européenne". Ihm zufolge müssten wir unsere industriellen Interessen verteidigen. Wir dürften uns nicht scheuen, Maßnahmen zu ergreifen, die es uns erlaubten, europäische Produkte europäischer Hersteller und Produktionsstätten auf europäischem Boden besser zu verteidigen.

Über diesen letzten Punkt zumindest schien man sich einig zu sein.

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht's zur Anmeldung!