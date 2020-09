"Charlie Hebdo"-Attentat: Prozess-Auftakt in Paris

Lange mussten die Überlebenden und die Angehörigen der Opfer auf diesen Tag warten. 14 mutmaßliche Komplizen und Hintermänner der Attentäter, die ihre Familien, ihre Freunde getötet haben, sind nun angeklagt. Mehr als 200 Menschen haben sich dem Strafverfahren als Zivilkläger angeschlossen. Viele sind ins Gericht gekommen.

Wegen der strengen Corona-Maßnahmen sitzen sie in kleineren Sälen, werden per Kamera und Mikro in den Verhandlungssaal zugeschaltet. Patrick Klugmann ist Anwalt und vertritt die Überlebenden und Angehörigen der Menschen, die bei einer Geiselnahme in einem jüdischen Supermarkt getötet wurden. Er sagt: "Charlie Hebdo ist da, die Angehörigen der Opfer der Geiselnahme im jüdischen Supermarkt Hyper Cacher sind da, die Familie der getöteten Polizistin ist da. Wir alle führen gemeinsam den Kampf gegen das Vergessen. Das ist es, was wir in diesen Gerichtssaal tragen. Wir kämpfen für die Meinungsfreiheit, gegen Antisemitismus, gegen Hass. Wir stehen hier gemeinsam, geeint. Und jeder Anwalt wird darstellen, was seine Mandanten erleiden mussten."

152 Zeugen sind geladen

Auch einige seiner Mandanten gehören zu den 152 Zeugen, die im Laufe des Prozesses gehört werden sollen. Licht ins Dunkel soll der Prozess bringen, die Hintergründe der verheerenden Anschläge soll er aufklären. Auch wenn die Attentäter selbst auf der Flucht und bei der Geiselnahme erschossen wurden, sei es wichtig, die mutmaßlichen Hintermänner nun vor Gericht zu stellen, sagt Richard Malka, Anwalt der Satire-Zeitung Charlie Hebdo: "Es gibt keinen Terrorismus ohne geistige Komplizenschaft. Ein Nährboden. Es sind viele kleine Zahnräder, die ineinander greifen. Diese Strukturen werden wir analysieren. Terroristen sind niemals alleine. Sie haben Helfer, die ihnen, Waffen besorgen, Fahrzeuge, Wohnungen, Geld. Es ist wichtig, dass wir uns das genau anschauen."

Elf der 14 Angeklagten sind in Gewahrsam der französischen Justiz. Drei weitere Komplizen sind nicht auffindbar. Sie werden mit internationalem Haftbefehl gesucht. Die Freundin des Supermarktattentäters könnte noch in Syrien leben. Obwohl sie schon eine Woche vor den Anschlägen aus Frankreich floh, gilt sie als eine der Schlüsselfiguren in der Planung der Attentate, sagt Opferanwältin Samia Maktouf: "Sie hat alles mit vorbereitet, die gesamte Logistik, sie hat die Autos gemietet, hat sich auf betrügerische Art und Weise Geld verschafft, um die Planung der Anschläge mitzufinanzieren."

Weitere Hintermänner nicht auffindbar

Sie wird in Abwesenheit verurteilt werden. Ebenso wie zwei weitere Hintermänner, die vermutlich in Syrien oder im Irak getötet wurden. Es ist das erste Mal in der Geschichte Frankreichs, das ein Terror-Prozess in solchem Ausmaß stattfindet. Der Prozess gilt schon jetzt als Dokument der Zeitgeschichte. Er wird komplett gefilmt und archiviert und soll der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, sagt Charlie Hebdo-Anwalt Richard Malka: "Das ist sehr wichtig, denn es sind Ereignisse, die die französische Geschichte verändert haben. Diese Anschläge waren Angriffe auf die Werte der Republik, sie haben Spuren hinterlassen und der Prozess muss für alle zugänglich sein und dokumentiert werden."

Knapp drei Monate wird der Prozess dauern, angesetzt ist er bis zum 10. November. Den meisten Angeklagten drohen am Ende bis zu 20 Jahren Haft wegen Mitgliedschaft einer terroristischen Vereinigung. Zwei Angeklagte, könnten lebenslänglich ins Gefängnis kommen. Sie sollen ganz konkret in die Planung und Durchführung der Anschläge verstrickt gewesen sein.