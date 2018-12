"Charlie Hebdo"-Anschlag: Polizei fasst weiteren Verdächtigen

Die französischen Behörden haben die Festnahme eines mutmaßlichen Extremisten mit Verbindungen zum Anschlag auf das Satiremagazin "Charlie Hebdo" 2015 bestätigt. Die Staatsanwaltschaft in Paris reagierte damit auf Medienberichte, wonach der Franzose Peter C. in Dschibuti gefasst worden sei.

Verteidigungsministerin Florence Parly sprach im Rundfunksender RTL von "sehr guten Nachrichten". "Dieser Terrorist" habe eine wichtige Rolle bei der Organisation des Anschlags gespielt, so Parly.

Am 7. Januar 2015 hatten die Brüder Chérif und Saïd Kouachi elf Menschen in den Redaktionsräumen von "Charlie Hebdo"sowie einen Polizisten auf der Straße getötet.

Ihr Komplize Amédy Coulibaly tötete wenige Tage später eine Polizistin und bei einer Geiselnahme in einem Supermarkt für koscheres Essen vier Menschen. Alle drei Angreifer wurden bei Schusswechseln mit der Polizei getötet.

Verdächtiger war bereits vor den Anschlägen als Extremist bekannt

Der festgenommene C. war ein enger Freund der Kouachi-Brüder. Er zählte zu einer Gruppe Jugendlicher aus Paris, die Ende 2003 und Anfang 2004 in den Irak gingen. Einer von ihnen brachte sich als Selbstmordattentäter um. C. wurde im Dezember 2004 in Falludscha festgenommen und 19 Monate von US-Truppen festgehalten. Anschließend wurde er den irakischen Behörden übergeben und zu 15 Jahren Haft verurteilt.

Er entkam aus einem irakischen Gefängnis, wurde aber in Syrien wieder gefasst und nach Frankreich überstellt. Im März 2011 verurteilte ihn ein Gericht in Paris zu fünf Jahren Haft wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung mit Terrorbezug. Als er zur Urteilsverkündung nicht erschien, wurde ein Haftbefehl ausgestellt. Seitdem befand er sich auf der Flucht.