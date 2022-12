Charles denkt in Weihnachtsansprache an Familien in Not

In seiner ersten Weihnachtsansprache als britischer König hat Charles III. allen Familien in Not sein Mitgefühl ausgesprochen. Der Monarch sagte in der am Sonntagnachmittag im Fernsehen übertragenen Rede, es herrsche eine "Zeit großer Angst und Not".

Not herrsche weltweit, aber auch konkret in Großbritannien

Das gelte weltweit für alle, die Konflikten, Hungersnöten oder Naturkatastrophen ausgesetzt seien, sowie für diejenigen, "die Wege finden, ihre Rechnungen zu bezahlen und ihre Familien zu ernähren und warm zu halten". Millionen Menschen in Großbritannien haben mit gestiegenen Lebensmittelpreisen und Energiekosten zu kämpfen.

Erste Rede von Charles - am Beisetzungsort der Queen

Es war das erste Mal, dass ein König die TV-Weihnachtsansprache hielt. Charles' Mutter, Queen Elizabeth II., hatte sich 1957 als erste Monarchin zu Weihnachten übers Fernsehen an die Bevölkerung gewandt. Die Rede der Königin wurde damals live übertragen, mittlerweile ist es längst eine Aufzeichnung. Die Rede von Charles wurde am 13. Dezember in der St.-Georges-Kapelle in Windsor aufgenommen. Unter der Kirche auf dem Gelände von Schloss Windsor ist die Queen beigesetzt, die am 8. September nach 70 Jahren auf dem Thron gestorben war.

In der Ansprache fand Charles persönliche Worte für seine "geliebte" Mutter. Die Feiertage seien eine "ergreifende Zeit" für Hinterbliebene, sagte der König. "Wir spüren ihre Abwesenheit zu jeder vertrauten Jahreszeit und erinnern uns an sie bei jeder geschätzten Tradition."

Enkel von Charles singen beim Weihnachtssingen in Westminister Abbey

Zuvor hatte bereits seine Schwiegertochter Kate der verstorbenen Königin ein Weihnachtssingen in der Londoner Westminster Abbey gewidmet, das sie organisiert hatte und das am Heiligabend im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Dabei würdigte sie das "unglaubliche Vermächtnis" der Queen, das "viele von uns zutiefst inspiriert" habe. Kates und Williams Kinder Prinz George (9) und Prinzessin Charlotte (7) sangen laut mit.

Auch Charles und seine Ehefrau, Königin Camilla, zählten zu den insgesamt 1.800 Gästen bei der Veranstaltung. Thronfolger William las einen Auszug aus der Weihnachtsbotschaft der Queen von 2012.

Prinz George überrascht mit künstlerischem Talent

Mit einem selbst gemalten Bild eines Rentiers hat der britische Prinz George (9) sein künstlerisches Talent gezeigt. Der offizielle Account seiner Eltern, Thronfolger Prinz William und Prinzessin Kate, twitterte das Gemälde am Sonntag. "Frohe Weihnachten!", hieß es dazu - samt des Hinweises: "gemalt von George". Er zeigt ein Rentier von vorne, mit einem Schneeklecks auf der Schnauze sowie jeweils einem Rotkehlchen auf Geweih und Schulter.