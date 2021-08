Chaotischer Afghanistan-Abzug: Zustimmung für Biden im Keller

Die Bilder aus Afghanistan wirken: Eine Mehrheit der Menschen in den USA ist nicht zufrieden damit, wie Joe Biden den Truppenabzug abwickelt. Das bestätigen zwei neue Umfragen der Fernsehsender NBC und CBS.

Zwar sind bei CBS die deutlich meisten Befragten weiterhin dafür, dass sich die Vereinigten Staaten aus Afghanistan zurückziehen. Aber 74 Prozent von ihnen missfällt, wie das Ganze abläuft. Eine deutliche Mehrheit vermutet, dass Joe Biden keinen klaren Plan hat, wie er amerikanische Zivilisten aus Afghanistan herausholen will und sie findet, dass er nicht genug tut, um den Afghanen zu helfen, die das Land verlassen wollen.

Neue Corona-Infektionswelle schlecht für Biden

Was die Amerikaner aber womöglich noch mehr bewegt, ist die neue Welle an Infektionen mit dem Corona-Virus. In der Umfrage von NBC etwa ist die Zufriedenheit mit Joe Bidens Krisenmanagement um 16 Punkte abgestürzt, und das innerhalb von vier Monaten.

Das alles führt dazu, dass die US-Bürger auch insgesamt weniger angetan von ihrem neuen Präsidenten sind. Nach deutlicher Zustimmung in den ersten Monaten halten sich nun Zufriedenheit und Unzufriedenheit ungefähr die Waage. Für Bidens Partei, die Demokraten, sind das schlechte Nachrichten. Sie müssen – Stand jetzt – fürchten, dass sie bei den Zwischenwahlen im nächsten Jahr ihre Mehrheiten im Kongress verlieren.