Chaos in Kabul: Massenpanik und verlorene Kinder

Der Fernsehsender Sky News zeigt Bilder nach der Massenpanik vor dem Flughafen: Britische Soldatinnen und Soldaten packen Menschen auf Liegen, schütten Wasser über die Köpfe, reichen Orangensaft. Eine Frau zittert so sehr, dass sie die Plastikflasche kaum selbst halten kann. Männer atmen hektisch. Kinder schreien. Auf dem Boden: Weiße Plastikplanen, darunter leblose Körper. Menschen, die ihr Leben in Sicherheit bringen wollten und diesen Ansturm nicht überlebt haben.

Mindestens 20 Menschen starben in und am Flughafen

Im Chaos um und auf dem Flughafen von Kabul sind in den vergangenen sieben Tagen insgesamt mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Diese Zahl berichtet ein Nato-Vertreter der Nachrichtenagentur Reuters. "Unser Fokus ist die Evakuierung aller Ausländer so schnell wie möglich", sagt er. Der Taliban-Sprecher Mohammed Naim hatte am Samstagabend im iranischen Staatsfernsehen die USA für die Todesfälle am Flughafen verantwortlich gemacht. "Die Amerikaner haben angekündigt, wir würden dich mit uns nach Amerika nehmen, und die Menschen haben sich am Flughafen Kabul versammelt", sagte Naim.

Inzwischen entspannt sich die Lage

Inzwischen habe sich die chaotische Lage um den Flughafen etwas entspannt, teilt die Bundeswehr mit. Nachdem es am Samstag "dramatische" Zustände in der Menschenmenge vor geschlossenen Toren des Flughafens gegeben habe, sei die Situation nun "relativ entspannt", sagte der Kommandeur des deutschen Evakuierungseinsatzes, Brigadegeneral Jens Arlt der Deutschen Presse-Agentur. "Das sind immer nur Momentaufnahmen."

Kinder verloren im Gedränge ihre Eltern

Im Gedränge der letzten Tage vor dem Flughafen sind wohl auch mehrere Kinder verloren gegangen, das berichten lokale Medien. Der afghanische Sender Ariana News zeigt eine Familie aus Kabul, die sich seit einer Woche um einen Jungen kümmert, der im Grundschulalter sein könnte. Er hing am Flughafen im Stacheldraht fest und habe erzählt, er sei mit den Eltern zum Flughafen gefahren, um das Land zu verlassen. Sein Vater sei vorgegangen, dann sei er selbst aber hingefallen. Kurz darauf habe er beide Elternteile nicht mehr sehen können. Das war vor einigen Tagen, bis heute hat er seine Eltern noch nicht wiederfinden können.

Am Flughafen, so berichten es lokale Journalisten, hängen nun schon mehrere Fotos mit vermissten Kindern. Die deutsche Botschaft warnt davor, zum Flughafen zu kommen: "Derzeit ist es grundsätzlich sicherer, zu Hause oder an einem geschützten Ort zu bleiben."

Zum Artikel "Komplikation bei Evakuierung: Afghanin bekommt Baby im Flugzeug"

Rund 60 verschiedene Nationen sind in Kabul vertreten, sie alle versuchen nun auch andere Wege, um die Menschen evakuieren zu können. Alles in Abstimmung mit den Taliban, sagen die USA. Afghaninnen und Afghanen sollen sich nun an anderen Orten in der Stadt sammeln, um dann mit Hubschraubern oder gepanzerten Fahrzeugen auf das Flughafengelände zu gelangen.

Manche NGOs wollen bleiben - Hilfe wird gebraucht

Dennoch, nicht alle internationalen Unterstützer-Organisationen wollen das Land verlassen. Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen wolle bleiben, um den Menschen im Land weiter zu helfen. Das sagt Samantha Mort von UNICEF in Kabul: "Die Taliban haben uns nun schon angefragt, ob wir bleiben wollen würden und wir wollen das. Es gibt mehr als eine halbe Millionen Binnenflüchtlinge im Land. Die Hälfte des Landes benötigt humanitäre Hilfe. Wir brauchen hier weiterhin die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft."

Alle Organisationen der Vereinten Nationen wollen weiterhin in Afghanistan bleiben: Das sind rund 300 ausländische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und in etwa 3.000 einheimische. Die meisten Hilfsorganisationen im Land, das sind mehr als 150, wollen wohl ebenfalls mit mehreren Tausend Mitarbeitern weiter in Afghanistan tätig sein, um dort den Menschen zu helfen.