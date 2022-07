Chaos an Flughäfen: Union fordert Reise-Gipfel

Angesichts von Engpässen an Flughäfen hat die Union die Bundesregierung zu schnellen Lösungen aufgefordert. "Die aktuelle Lage an unseren Flughäfen ist indiskutabel. Sie ist peinlich und sie schadet dem Ansehen Deutschlands in der Welt", sagte Unions-Fraktionsvize Ulrich Lange (CSU) der dpa in Berlin. "Ich verstehe die Tausenden Passagiere, deren Zeit, Geld und Nerven vernichtet werden, obwohl sie einfach nur in ihren entspannten Urlaub fliegen wollen."

"Flugreise-Gipfel" mit zuständigen Ministern gefordert

Im Bundestag soll am Donnerstag über einen Antrag der CDU/CSU-Fraktion beraten werden, um das Chaos an den Flughäfen zu beseitigen. Darin soll die Bundesregierung unter anderem aufgefordert werden, umgehend einen "Flugreise-Gipfel" unter Beteiligung der zuständigen Bundesminister einzuberufen.

Kritik an Verkehrsminister Wissing

Lange kritisierte, die Verantwortlichen würden sich gegenseitig den "schwarzen Peter zuschieben". Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) ziehe sich einmal mehr aus der Affäre. Es brauche nun konkrete Ansätze, um die Probleme zügig an der Wurzel anzugehen. Notwendig seien schnelle und wirksame Lösungen - damit jeder, der möchte, schnell an den Strand komme, statt in den Wartehallen deutscher Flughäfen zu versauern.

Ausländische Hilfskräfte sollen unterstützen

Wegen großer Ärgernisse mit Wartezeiten für Reisende an deutschen Flughäfen sollen möglichst noch im Sommer ausländische Hilfskräfte zur Verstärkung kommen können. Dazu hatte die Bundesregierung rasche Regelungen zugesagt, damit Betreiber vorübergehend leichter Personal - vor allem aus der Türkei - anheuern können. Dazu gehören konkrete Vorgaben, um Sozial- oder Lohndumping zu unterbinden. Die Personen sollen mindestens 14,25 Euro pro Stunde verdienen.

Schlechte Stimmung bei Lufthansa

Doch nicht nur an den Flughäfen, auch bei den Airlines herrscht Chaos und schlechte Stimmung: Lufthansa-Aufsichtsratschef Karl-Ludwig Kley hatte am Mittwoch angesichts interner Konflikte bei der Airline durch chaotische Zustände im Sommerreiseboom den Zusammenhalt beschworen. "Entweder wir verlieren gemeinsam oder wir gewinnen zusammen", erklärte Kley in einem im Intranet der Lufthansa veröffentlichten Interview, das Reuters vorlag.

Die Lage sei äußerst schwierig und extrem angespannt wie noch nie. "Und das macht auch die Entwirrung der Fäden so schwierig." Doch wenn es nicht gelinge, zusammen mit Flughäfen und Dienstleistern den Betrieb zu stabilisieren und die unter Ausfällen und Verspätungen leidenden Kunden zufriedenzustellen, "können wir uns Gedöns sparen." Den öffentlich gewordenen Brandbrief der Lufthansa-Personalvertretungen, die dem Vorstand schwere Vorwürfe wegen des Sparkurses in der Corona-Krise machen, erwähnte Kley nicht.

Genervte Passagiere

Auf Twitter gibt es derweil viele Tweets von genervten Reisenden. Die Passagiere klagen über gestrichene Flüge, liegen gelassenes Gepäck oder die Aufforderung, sich nach gestrichenen Flügen selbst ein Hotel oder eine Weiterreise zu organisieren.