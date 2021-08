Özdemir pocht auf früheren Kohleausstieg - und attackiert Scholz

"Scholz und die SPD scheinen die Dringlichkeit der Klimakrise immer noch nicht verstanden zu haben", sagte Cem Özdemir der Deutschen Presse-Agentur: "Wenn Herr Scholz wirklich am Kohleausstieg 2038 festhalten will, dann kommt das einer Absage an Deutschlands Klimaziele gleich."

Scholz: Ausstieg vom Ausbau erneuerbarer Energien abhängig

Olaf Scholz hatte sich in der vergangenen Woche gegen einen auf das Jahr 2030 vorgezogenen Kohleausstieg ausgesprochen. Zu Beginn dieser Woche erklärte der SPD-Kanzlerkandidat dann, dass er durchaus Spielraum für einen Kohleausstieg vor dem Jahr 2038 sehe.

Das hänge aber vom Ausbau von Wind- und Solarenergie ab. Je schneller Deutschland mit dem Ausbau erneuerbarer Energien vorankomme, "desto schneller können wir aus der Kohle raus", sagte Scholz der "Neuen Westfälischen".

Özdemir: Ausstieg 2030 unumgänglich

Özdemir betonte, dass ein Ausstieg aus der Kohleverstromung bis 2030, wie ihn die Grünen anstreben, unumgänglich sei. Der Erfolg der kommenden Bundesregierung werde "in eingesparten Tonnen CO2 gemessen", sagte er: "Wer da den Kohleausstieg nicht vorziehen will, hat heute schon verloren. Jedes Jahr, das wir verpennen, bedeutet, dass wir später mehr machen müssen, um weniger zu bekommen."

Zuvor hatte auch Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock in einer am Dienstagabend ausgestrahlten Sendung von RTL/ntv klargestellt, dass für sie ein vorgezogener Kohleausstieg bis 2030 in möglichen Koalitionsverhandlungen nach der Bundestagswahl ein entscheidender Faktor sei.

Bundesregierung will internationalen Klimaclub gründen

Scholz argumentiert dagegen, dass der Klimawandel "nicht national und auch nicht europäisch" zu bewältigen sei. Er stellte am Mittwoch Pläne im Kabinett vor, nach denen die Bundesregierung einen internationalen Klimaclub gründen will. Er sei offen für alle Staaten, "die mit ambitionierten Zielen vorangehen" und zusammenarbeiten wollen, wie der Bundesfinanzminister mitteilte.

Ziel der Initiative ist demnach, die Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens zu beschleunigen und gleichzeitig die Wirtschaft jener Länder zu schützen, die ihre Unternehmen zu Klimaschutzauflagen verpflichten. Aktuell könnten sich Staaten, die sich nicht an Klimaschutzvorgaben hielten, einen Standortvorteil verschaffen, erklärte das Bundesfinanzministerium. Die im Klimaclub ausgehandelten gemeinsamen Standards sollen dies künftig erschweren. Die Initiative stelle sicher, dass "Klimaschutz international ein Standortvorteil ist", erklärte Scholz.

Ein solcher Standard ist laut Bundesfinanzministerium beispielsweise eine einheitliche Messung des CO2-Gehalts von Produkten und Materialien. Auch der Umbau des Industriesektors soll gemeinsam vorangetrieben werden. Hierfür sollen unter anderem gemeinsame Leitmärkte für klimaneutrale Grundstoffe und eine gemeinsame Versorgung mit grünem Wasserstoff aufgebaut werden.