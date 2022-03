Özdemir appelliert an Bürger: Bitte keine Hamsterkäufe

Bundesernährungsminister Özdemir (Grüne) hat die Menschen in Deutschland dazu aufgerufen, wegen des Ukraine-Kriegs und steigender Preise beim Einkaufen nicht in Panik zu verfallen und womöglich unnötig Vorräte anzulegen. "Bitte keine Hamsterkäufe, dafür besteht kein Anlass. Wir haben die Versorgung sichergestellt", sagte der Ernährungsminister bei "RTL Direkt". Er habe gerade mit Vertretern des Handels gesprochen: "Und auch die haben sehr klar gesagt, wir haben die Lage im Griff, die Versorgung ist sichergestellt!"

Schulze: "Die Welt läuft auf neue Hungersnöte zu "

Das ist nicht in allen Regionen der Welt so. Entwicklungsministerin Svenja Schulze hat angesichts des Krieges in der Ukraine mehr Geld für ihr Ressort im Nachtragshaushalt des Bundesregierung gefordert. "Wenn man sich die Folgen dieses schrecklichen Kriegs vor Augen führt, kann es gar nicht beim jetzigen Entwicklungsetat bleiben", sagte die SPD-Politikerin der "Augsburger Allgemeinen". Schulze kritisierte, dass ihr Ressort nach den bisherigen Plänen mit 12,6 Prozent weniger als im vergangenen Jahr auskommen soll.

Die Herausforderungen würden jedoch nicht kleiner, sondern größer, so Schulze: Russland und die Ukraine bedienten zusammen 30 Prozent aller Weizen- und 20 Prozent der Maisexporte. Das Welternährungsprogramm habe bislang die Hälfte seiner Weizen-Lieferungen aus der Ukraine bezogen. "Die Welt läuft auf neue Hungersnöte zu. Mit steigenden Preisen drohen auch wieder Brotaufstände, wie vor elf Jahren im arabischen Raum, und damit eine neue Welle der Instabilität", sagte Schulze. Entwicklungspolitik müsse hier dringend gegensteuern.

Oxfam: Krieg hat Auswirkungen rund um den Globus

Gestern hatte die Hilfsorganisation Oxfam davor gewarnt, dass allein in Ostafrika bis zu 28 Millionen Menschen von schwerem Hunger bedroht seien. "Die Auswirkungen des Ukraine-Konflikts auf das globale Nahrungsmittelsystem" seien "rund um den Globus zu spüren", die steigenden Lebensmittelpreise seien ein harter Schlag für Millionen von Menschen, die bereits unter mehreren Krisen litten.

Der Anstieg der weltweiten Nahrungsmittel- und Rohstoffpreise untergrabe die Möglichkeiten der hoch verschuldeten afrikanischen Regierungen, den Hunger ihrer Bevölkerungen zu bekämpfen, so Oxfam. Die Länder Ostafrikas importieren demnach bis zu 90 Prozent ihres Weizens aus der Ukraine und Russland. In der vergangenen Woche hätten die Lebensmittelpreise wegen des Krieges jedoch ein Allzeithoch erreicht.

EU bereitet Maßnahmenpaket vor

Die EU-Kommission will heute ein Maßnahmenpaket gegen die in der EU und in anderen Regionen drohende Lebensmittelverknappung vorlegen. EU-Agrarkommissar Janusz Wojciechowski bestätigte bereits, dass voraussichtlich einfachere Beihilfen für Agrarkonzerne und angepasste Vorgaben für Umweltauflagen Teil des Pakets sein werden.

Weniger Umweltschutz für mehr Produktion?

Diskutiert wird auch, ob für den Umweltschutz vorgesehene Ackerflächen für zusätzliche Produktion eingesetzt werden sollen. Der Vorsitzende des Agrarausschusses im EU-Parlament, Norbert Lins (CDU), sagte, so könne der Weizenimportbedarf für Ägypten, Marokko und Tunesien gedeckt werden. Carina Konrad, stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, forderte Agrarminister Cem Özdemir (Grüne) auf, er solle sich dafür einsetzen, dass der in der EU angestrebte Green Deal entsprechend angepasst werde.