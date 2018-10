CDU will Rückenwind für Hessen geben

Es ist ein Treffen außer der Reihe, aber als Krisensitzung will es die CDU nicht verstanden wissen. "Wir wollen maximalen Rückenwind für Volker Bouffier herstellen", sagte eine Sprecherin der CDU dem Bayerischen Rundfunk. Bei dem Treffen von Präsidium und Vorstand geht es also vor allem darum, bei der Hessenwahl am kommenden Sonntag nicht noch einen "klaren Schuss vor den Bug" zu bekommen - so hatte CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer das Ergebnis der Wahl in Bayern vor einer Woche aus Unionssicht bezeichnet. Es könnte allerdings eng werden für Hessens Ministerpräsident und CDU-Vize Volker Bouffier.

Bouffier will mit Wahlkampfbus Boden gut machen

Volker Bouffier steht also unter Druck. "Die Richtung stimmt" steht auf seinem Wahlkampfbus geschrieben, mit dem der CDU-Vize am Nachmittag vor der Parteizentrale in Berlin vorfahren wird. Doch laut ARD-Wahlumfrage "Hessentrend" würden derzeit nur noch 26 Prozent der Wähler ihr Kreuz bei der CDU machen. Ein Verlust von mehr als 12 Prozentpunkten im Vergleich zur Landtagswahl 2013. Damit wäre die Partei zwar immer noch stärkste Kraft in Hessen - allerdings auf einem Niveau, das die CDU zuletzt in den 60er Jahren hatte. Umfragen zufolge ist zumindest rein rechnerisch ein rot-rot-grünes Bündnis ohne CDU möglich.

Wird Merkel weiter geschwächt?

Sollte Volker Bouffier nicht mehr Ministerpräsident in Hessen werden, wäre Bundeskanzlerin Angela Merkel weiter geschwächt. Auf dem CDU-Parteitag in Thüringen am Samstag versuchte die CDU-Chefin, Optimismus zu verbreiten. Griesgrämig gewinne man die Menschen nicht, sagte sie. Der Fraktionsvorsitzende der Union, Ralph Brinkhaus, zeigt sich zuversichtlich, dass die CDU bis zur Hessenwahl noch zulegen kann. In der Union gebe es einen guten Mix aus Aufbruch und Stabilität, sagte der Fraktionschef dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Er mahnte aber auch: Die Union müsse in der Großen Koalition jetzt liefern, sonst werde die Zustimmung für CDU und SPD nicht besser.

Bouffier geht auf Distanz zur CSU

Nach dem Wahldebakel der CSU sucht Volker Bouffier Distanz zur Schwesterpartei. In Bayern habe es eine deutliche Unzufriedenheit gegeben. Viele Bürger hätten für eine Veränderung gestimmt, sagte der stellvertretende CDU-Vorsitzende Anfang der Woche. Aus Sicht des hessischen Ministerpräsidenten sind die Vorzeichen in seinem Bundesland anders. Die schwarz-grüne Koalition habe zudem ohne Krawall und ständige Krisensitzungen regiert.

Das ist durchaus eine Spitze in Richtung Schwesterpartei, der Volker Bouffier schon vor dem Wahldebakel in Bayern in einem Interview mit dem Deutschlandfunk attestierte, den Kompass verloren zu haben. Mit dem Bildtermin für die Presse inklusive hessischem Wahlkampfbus und dem daran anschließende Spitzentreffen der CDU in Berlin hofft Volker Bouffier, die Partei auf den Endspurt im hessischen Wahlkampf einschwören zu können.