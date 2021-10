CDU: Wählen die Mitglieder den neuen Partei-Chef?

Für die CDU wäre es eine Premiere: Zum ersten Mal in der Parteigeschichte könnten die knapp 400.000 Mitglieder entscheiden, wer an die Spitze der Partei rückt. Noch-CDU-Chef Armin Laschet hatte das so vorgeschlagen. Jetzt stimmte auch eine große Mehrheit der CDU-Kreisvorsitzenden dafür.

Generalsekretär Paul Ziemiak sprach von einem neuen Kapitel der Mitgliederbeteiligung. Auch die Junge Union steht hinter dem Vorhaben, so ihr Chef Tilman Kuban. Vor dem Berliner Tagungshotel entrollte eine Gruppe ostdeutscher Parteimitglieder ein Transparent mit der Aufschrift "CDU Mitgliederentscheidung jetzt!"

Endgültige Entscheidung durch Parteitag

Wann und wie die Mitglieder befragt werden, ist noch unklar. Denkbar ist eine digitale Abstimmung, aber auch eine Wahl vor Ort in den Kreisgeschäftsstellen der Partei. Die CDU-Spitze will am nächsten Dienstag entscheiden, wie es jetzt weitergeht. Aber schon jetzt ist klar: Nach einem Mitgliederentscheid müssten auf jeden Fall noch mal die Delegierten eines Parteitags das Ergebnis bestätigen.

Laschet forderte deshalb alle möglichen Kandidaten auf, das Ergebnis einer Mitgliederbefragung zu akzeptieren. Teilnehmer berichten, dass er dafür von den Kreisvorsitzenden viel Applaus bekommen habe.

Mögliche Kandidaten für den CDU-Vorsitz

Wer für den CDU-Vorsitz kandidiert, ist nach wie vor offen. Im Gespräch sind Ex-Fraktionschef Friedrich Merz, der frühere Umweltminister Röttgen, Bundesgesundheitsminister Spahn, Fraktionschef Brinkhaus und der Wirtschaftspolitiker Linnemann.

Neuaufstellung der CDU

Bei dem Treffen der Kreisvorsitzenden in Berlin geht es auch um die inhaltliche Neuaufstellung der CDU. Die Union hatte bei der Bundestagswahl ihr bisher schlechtestes Ergebnis eingefahren. Daraufhin hatte ihr gescheiterter Kanzlerkandidat Laschet angekündigt den Parteivorsitz abzugeben.