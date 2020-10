CDU-Vorstand verschiebt Parteitag ins nächste Jahr

Die CDU verschiebt angesichts der dramatischen Corona-Infektionszahlen den zuletzt für den 4. Dezember in Stuttgart geplanten Parteitag auf 2021. Das hat der Bundesvorstand am Vormittag entschieden. Der Parteitag solle im neuen Jahr idealerweise in Präsenz stattfinden, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montag. Auf dem Parteitag soll der Nachfolger der scheidenden Bundesvorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer gewählt werden. Wenn dies nicht möglich sei, solle ein digitaler Parteitag abgehalten werden. Fehle dafür noch die Gesetzesgrundlage, soll per Briefwahl abgestimmt werden.

Breite Unterstützung für Verschiebung des Parteitags

Der CDU-Bundesvorstand werde am 14. Dezember, spätestens aber am 15. oder 16. Januar über die rechtlichen Möglichkeiten etwa für einen digitalen Parteitag beraten und entscheiden, sagte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak nach den Sitzungen von Präsidium und Bundesvorstand.

Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa unterstützten im zunächst tagenden CDU-Präsidium Parteivize Volker Bouffier, Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble sowie der Vorsitzendenkandidat und Parteivize Armin Laschet die Vorschläge von Kramp-Karrenbauer, den Parteitag zu verschieben.

Gegenwind von Friedrich Merz

CDU-Vorsitzendenkandidat Friedrich Merz, der für eine Klärung der Führungsfrage in der Partei noch in diesem Jahr geworben hatte, äußerte scharfe Kritik an der Idee der Verschiebung. "Es gibt Teile des Parteiestablishments, die verhindern wollen, dass ich Parteivorsitzender werde und damit wird jetzt auch dieser Parteitag verbunden", sagte er im ARD-"Morgenmagazin".

Neben NRW-Ministerpräsident Laschet und Ex-Unionsfraktionschef Merz bewirbt sich auch der Außenexperte Norbert Röttgen um den CDU-Vorsitz. Laschet gehört der engsten Führungsspitze an, Merz und Röttgen sind dort nicht vertreten.

