CDU wagt Basis: Mitglieder haben das Sagen bei Laschet-Nachfolge

"Wir wollen nicht nur Plakate im Regen kleben, sondern auch mal mitbestimmen", hatte ein Kreisvorsitzender am Wochenende gefordert und damit so manch einem Parteifreund aus der Seele gesprochen. Auch wenn CDU-Chef Laschet die repräsentative Demokratie als das beste Mittel sieht, um politische Entscheidungen zu treffen, so hat er sich der Forderung der Basis gebeugt. In der Phase, in der die CDU derzeit stehe, sei es gut, die Mitglieder zu beteiligen, betont Laschet. Einen Satz später schiebt er dann allerdings gleich hinterher, dass diese Mitgliederbefragung eine Ausnahme bleiben soll.

Bewerber für den Partei-Vorsitz? Noch ist alles unklar

Am Samstag beginnt die Bewerbungsfrist für die Kandidatinnen und Kandidaten. Der Versuch, bis dahin noch eine einvernehmliche Lösung für den Parteivorsitz zu finden, wird wahrscheinlich scheitern. Und dann werden es wohl die üblichen Verdächtigen sein, die die Hand heben werden. Gesundheitsminister Jens Spahn hat beim Deutschlandtag der Union schon mal geblinkt. Norbert Röttgen hat in Interviews sein Interesse durchblicken lassen und auch Friedrich Merz gilt als einer derjenigen, die es noch einmal versuchen wollen. Für Merz wäre es das dritte Mal, für Röttgen und Spahn der zweite Versuch. Ob Fraktionschef Ralph Brinkhaus oder auch der Vorsitzende der Mittelstandsunion Carsten Linnenmann ihren Hut in den Ring werfen werden, wird sich in den nächsten Tagen zeigen.

Auch von Teams ist die Rede. Doch wer will mit wem? Merz mit Linnemann oder Röttgen mit Brinkhaus? Und wo sind die Frauen? Hinter den Kulissen wird in diesen Tagen viel gesprochen. Für eine Doppelspitze gäbe es "keine Sympathie", weder bei den Kreisvorsitzenden, noch in den CDU-Gremien, sagt Laschet. An der Spitze der Partei soll eine Person stehen.

Ein neuer Parteichef reicht nicht

Wer auch immer das Rennen am Parteitag Ende Januar machen wird. Die Wahl des Parteivorsitzenden ist nur ein erster Schritt Richtung "Aufbruch". CDU-Mitglieder stellen sich die Frage: Wofür steht die CDU? Ihnen fehlen klare Botschaften. Auch die Rolle in der Opposition muss die Union noch finden. Lagerdenken helfe da nicht weiter, betont Laschet. Er kritisiert Markus Söders´ Aussage, Bayern sei der freie Süden. (Anmerkung: gemeint war Bayern als Bundesland ohne Regierungsbeteiligung einer Ampelpartei).

Das helfe der CDU nicht, schließlich regiere sie in vielen Bundesländern mit einer der Ampelparteien. Laschets Botschaft: Die CDU hat eine andere Vorstellung von Opposition als die CSU. Damit trifft er ein weiteres Problem. Das Verhältnis zwischen den beiden Parteien ist schwer angeschlagen. Eine wichtige Aufgabe der neuen Spitze wird damit auch sein, CDU und CSU wieder zu einen.