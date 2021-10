CDU-Vize Breher: Wir wollen alles auf den Prüfstand stellen

Die CDU will nach dem historischen Wahldebakel eine "brutal offene" Fehleranalyse - und sich personell neu aufstellen. Das hatte Generalsekretär Paul Ziemiak nach der Sitzung von Bundesvorstand und Präsidium der Christdemokraten am Montag angekündigt. Auch die stellvertretende Parteivorsitzende, Silvia Breher, hält das für richtig.

"Mein Job ist vielleicht weg, ich weiß es nicht, es ist aber absolut folgerichtig. Wir können doch nicht nur von dem Vorsitzenden sprechen und der Rest macht dann einfach so weiter. Nein, wir wollen alles auf den Prüfstand stellen," sagte Breher.

Alles auf den Prüfstand stellen

Dass der gesamte CDU-Vorstand neu gewählt werden soll, hält Breher für richtig. Für Sie führe kein Weg daran vorbei, dabei die Kreisvorsitzenden im ersten Step zu beteiligen "und mit denen zu besprechen, welchen Weg wir gehen", so Breher weiter.

Ob es auf eine Mitgliederbefragung oder eine Wahl durch Delegierte hinauslaufe, werde sich zeigen, so die CDU-Vizechefin. "Das Eine (die Wahl durch Delegierte, Anm. der Redaktion) hat den Vorteil, dass es schneller geht, das andere hat den Vorteil, dass man die Basis tatsächlich fragt. Ob es dann bessere Ergebnisse gibt, das weiß man immer erst im Nachhinein."

"Geschwisterstreit" in der Union

Das schlechte Wahlergebnis der Union habe viele Gründe, sagte die CDU-Politikerin. Auch mit Blick auf die Schwesterpartei CSU bemerkte sie: "Es hat auch etwas damit zu tun, wie wir intern zusammengearbeitet haben, vor allen Dingen, wie wir miteinander umgegangen sind. Das C in der Partei, das C in der Union ist im Umgang miteinander oftmals nicht sichtbar gewesen. Da, wo Streit herrscht, entsteht kein Vertrauen." Das Verhältnis von CDU und CSU im Wahlkampf verglich Breher mit einem Geschwisterstreit.

"Wenn meine Kinder sich streiten hier zu Hause, dann ist das vielleicht für mich schwer zu ertragen, aber der absolut richtige Weg. Wenn sie aber zur Bushaltestelle gehen, wo andere Kinder rumstehen, dann möchte ich nicht, dass mein eines Kind dem anderen in den Nacken tritt. Insofern glaube ich, dass wir intern alles besprechen müssen, aber extern einfach auch fair miteinander umgehen."

Die Sondierungsgespräche von SPD, FDP und Grünen würden genau beobachtet, so Breher. Die CDU stünde nach wie vor bereit. "Allerdings klopfen wir da nicht jeden Tag an und sagen, Moin, wir sind noch da."

Frauen-Union will mehr Beteiligung

Unterdessen haben die Frauen in der Partei eine stärkere Beteiligung bei der Neuaufstellung gefordert. Bisher sind ausschließlich Namen von Männern als mögliche Kandidaten für die Nachfolge von Laschet im Gespräch.

Die Frauen-Union der CDU kündigte eine eigene Konferenz dazu an: "Die Neuaufstellung der CDU Deutschlands kann inhaltlich, personell und strukturell nur mit den Frauen in der Partei gelingen", sagte die Vorsitzende der Frauen Union, Annette Widmann-Mauz dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Union im Bundestag, Nadine Schön, sagte der "Rheinischen Post" (Dienstag): "Wir haben seit Jahren zu wenig Frauen in Parlament und Partei. Wir müssen mehr werden."

Der Frauen Union gehören alle weiblichen Mitglieder der CDU an. Sie stellen etwa 155.000 der rund 400.000 Mitglieder.