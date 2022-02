CDU-Verteidigungsexperte fordert weiteres Engagement in Mali

Warnende Worte: Der CDU-Verteidigungsexperte Henning Otte hält die Überlegungen der Bundesregierung zu einem Rückzug der Bundeswehr aus dem westafrikanischen Mali für falsch. Die UN-Mission Minusma sei unverzichtbar für Stabilität in der Sahelzone, sagte er der Nachrichtenagentur dpa. Er tritt mit seiner Stellungnahme Aussagen entgegen, mit denen Vertreter der Bundesregierung seit Anfang des Jahres den Mali-Einsatz der Bundeswehr in Frage stellen.

Otte: Lage in Mali wichtig für deutsche Sicherheitsinteressen

Otte befürchtet, Frankreich könne sich bei seinen Anti-Terror-Einsätzen im Rahmen des französischen Wahlkampfes anders aufstellen. Es könnte erforderlich sein, so Otte, den Schutz der Bundeswehr in Mali durch eigene Kampfhubschrauber der Marke Tiger oder durch zusätzliche Aufklärungsmitteln zu gewährleisten.

Die Lage in Mali sei nach Militärputschen zwar schwierig, sagte er. Aber es widerspreche den deutschen Sicherheitsinteressen, wenn Westafrika weiter in den Machtbereich offizieller und inoffizieller Truppen Russlands und vor allem islamistischer Terroristen falle. "Die Sicherheit Deutschlands endet eben nicht am Mittelmeer. Ein Fall des Staates Malis würde verheerende Auswirkungen auf die gesamte Sahelzone haben und den Weg für einen Terrorgürtel im Sahel öffnen, der Afrika und Europa bedrohen würde", warnte Otte.

Westliche Staaten durch russische Söldner brüskiert

Daher gelte es dringend, den Dialog auch mit dem malischen Übergangspräsidenten Assimi Goita zu suchen und ihn dazu zu bringen, mit Wahlen eine Legitimation herbeizuführen und die Transition voranzutreiben. Goita müsse sich von Söldnern des russischen Unternehmens Wagner wieder abwenden. Goita war mit einem Putsch an die Macht gekommen und hatte westliche Staaten brüskiert, indem er russische Söldner ins Land gelassen hatte.

Otte forderte die Bundesregierung auf, die europäische Ausbildungsmission malischer Kräfte (EUTM) "mit einem überprüfbaren und nachhaltigen Rahmenkonzept der EU zu strukturieren". Rot-Grün-Gelb müsse verteidigungspolitisch dringend Farbe bekennen, sagte Otte. "Denn gerade in der Krise ist es wichtig, mit unseren Nachbarn und Partnern solidarisch für unsere Sicherheit einzustehen."