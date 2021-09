Laschet und andere Sündenböcke: CDU und CSU nach der Wahlpleite

Zwei Wochen hielt die selbst verordnete Begeisterung der CSU für den CDU-Vorsitzenden Armin Laschet, nach dem Wahldebakel der Union bei der Bundestagswahl ist die Stimmung in Windeseile umgeschlagen. Auf dem CSU-Parteitag war es der Parteinachwuchs, der Laschet mit eingeübten "Armin"-Rufen und Jubel begrüßt hatte, heute ist der Chef der bayerischen Jungen Union, Christian Doleschal, einer der Ersten, der mit dem Finger auf den gemeinsamen Kanzlerkandidaten zeigt: Laschet habe "jedes Fettnäpfchen mitgenommen, das es gab", sagt Doleschal bei einer CSU-Vorstandssitzung, wie der BR aus Teilnehmerkreisen erfuhr.

Klare Worte auch vom Vorsitzenden der CSU-Landesgruppe in Berlin, Alexander Dobrindt: Schwächen der CDU beim Kurs und Kandidaten hätten der Union die unnötigste Wahlniederlage jemals beschert. Der bayerische Finanzminister Albert Füracker, der als enger Vertrauter von CSU-Chef Markus Söder gilt, verweist darauf, dass sogar in Laschets Heimat Nordrhein-Westfalen die SPD die CDU hinter sich gelassen habe. "Ein größeres Desaster gibt es kaum im eigenen Bundesland." Wäre Söder Kanzlerkandidat geworden, hätte die CSU nach Meinung Fürackers weit mehr als 40 Prozent geholt.

Absturz der CSU

Tatsächlich brachte es die CSU in Bayern am Sonntag gerade einmal auf 31,7 Prozent - auf Bundesebene schafften es die Christsozialen nur knapp über die Fünf-Prozent-Hürde (5,2 Prozent). Damit habe die Partei immerhin die "psychologischen Grenzen 30 Prozent und über fünf Prozent geschafft", sagt Söder nach der CSU-Vorstandssitzung - spricht aber trotzdem von einer "Niederlage".

Noch vor vier Jahren hatte es das christsoziale Selbstverständnis schwer erschüttert, dass die CSU erstmals seit 1949 knapp unter der 40-Prozent-Marke gelandet war. Schnell wurde daraufhin der damalige Parteichef Horst Seehofer von vielen für die Pleite verantwortlich gemacht - mit Söder stand ein ehrgeiziger Kronprinz bereit, der ihn einige Monate später beerben sollte.

Söder: Bundestrend hat der CSU geschadet

Jetzt muss Söder ein Bundestagswahlresultat erklären, das noch einmal 7,1 Prozentpunkte schlechter ausgefallen ist. Dass er es nicht auf die eigene Kappe nehmen möchte, machte er schon am Wahlabend klar: Der CSU-Chef verwies auf den Bundestrend, von dem sich seine Partei nicht lösen könne. Heißt im Grunde: Die Schwäche der CDU ist schuld. Mehr noch: Nach der CSU-Vorstandssitzung verkündet Söder, dass das Unions-Ergebnis ohne den CSU-Parteitag noch schlechter ausgefallen wäre.

Ein weiterer Grund für das schlechte CSU-Abschneiden sind laut dem Parteichef die Corona-Umstände. Ausgefallene Volksfeste, kein Straßenwahlkampf wie früher - Söder zufolge hat das der CSU Probleme bereitet. "Bierzelte sind nicht alles, aber sie sind Teil der politischen Kommunikation in Bayern", sagt er. Und weiter: "Ohne Begegnung keine Emotion."

Erneut attackiert Söder auch die Freien Wähler. Diese hätten in Bayern im Vergleich zur vergangenen Bundestagswahl um vier Prozentpunkte zugelegt. "Am Ende hat das möglicherweise die bürgerliche Mehrheit in Deutschland gekostet", sagte er. Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger weist diese Kritik umgehend zurück: "Wir sind nicht verantwortlich für Stimmverluste bei der Union", sagt er. "Jeder ist für sein eigenes Ergebnis verantwortlich."

Söder: Keine Zusatzboni durch Personen

Zu Laschet äußert sich Söder nur indirekt: "Natürlich gab es keine Zusatzboni durch Personen", betont er. Es gebe aber keinen Groll, und die CSU wolle "keine Rückspiele und keine Zusatzkritik üben", versichert Söder - obwohl die Schuldzuweisung an Laschet längst eine Art gemeinsamer Nenner in seiner Partei ist. Neben Füracker verkündete im Vorstand beispielsweise auch CSU-Vize Manfred Weber, dass die Partei mit einem Kandidaten Söder viel besser abgeschnitten hätte.

Im Frühjahr hatten sich Laschet und Söder einen tagelangen Kampf um die Kanzlerkandidatur der Union geliefert - der CSU-Chef musste sich schließlich geschlagen geben. Obwohl Söder dem Unions-Kandidaten daraufhin volle Unterstützung zugesagt hatte, trug er durch wiederholte Sticheleien selbst einen Teil zum beschädigten Image Laschets bei.

Ex-CSU-Chef Huber: Söders Verhalten "sehr belastend"

Mit Erwin Huber hat Söders Vorvorgänger an der CSU-Spitze öffentlich einen Finger in diese Wunde gelegt. Die "Zeit des Lamento" in der CSU zu lange gewesen, zu spät habe die Partei ihre Angriffsformation gebildet. Auch Söder habe zu spät umgeschaltet, analysierte Huber im "Münchner Merkur". "Das hat sich sehr belastend auf den Wahlkampf ausgewirkt."

Der 75-Jährige, der selbst als CSU-Chef nach 43,4 Prozent bei der Landtagswahl 2008 abtreten musste, forderte zudem, die CSU müsse sich breiter aufstellen. Eine One-Man-Show sei "sowieso out", die Zukunft gehöre den Teams.

Laschet-Kritiker sammeln sich

Nicht nur in der CSU, auch in der CDU formieren sich nach der historischen Pleite die Laschet-Kritiker. Die Ersten, die sich öffentlich äußern, sind Politiker, die im Frühjahr eine Kandidatur Söders befürwortet hatten. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff beispielsweise forderte, in der CDU müssten die "Mechanismen und Prozeduren, was die Kandidatenaufstellung und ähnliches anbelangt" analysiert werden. "Daraus werden wir lernen, was wir in diesem Jahr erlebt haben." Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer beklagte inhaltliche und personelle Fehler in der Union im Wahlkampf und forderte einen Moment des "Innehaltens".

Laschet spricht SPD den Sieg ab

Der gescholtene Laschet selbst sagt nach den CDU-Gremiensitzungen in Berlin, die Gründe für die "schmerzlichen Verluste" seien "vielschichtig". "Natürlich weiß ich auch, dass ich einen persönlichen Anteil an diesem Wahlergebnis habe", räumt er ein. "Wir haben besprochen, dass wir das alles intensiv aufarbeiten, das werden wir tun in einem strukturierten Prozess."

Schnell geht Laschet aber aus dem Verteidigungs- in den Angriffsmodus über - indem er letztlich der SPD den Sieg bei der Bundestagswahl abspricht: Keine Partei könne aus dem Ergebnis einen Regierungsauftrag ableiten. Auch wir nicht (....). Auch die SPD nicht." Beide Volksparteien hätten ihr Ziel nicht erreicht, über 30 Prozent zu kommen. Mit Blick auf SPD-Kanzlerkandidat Scholz mahnt Laschet: "Keiner sollte so auftreten, als wenn er alleine entscheiden könnte wie er eine Regierung bildet." Klar sei: "Kanzler wird der, der eine Mehrheit im deutschen Bundestag hinter sich bringt."

"Treten Sie zurück"

Nicht bei allen in der Partei kommt diese kämpferische Seite Laschets gut an. Für die stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende in Rheinland-Pfalz, Ellen Demuth, ist das Maß voll. "Ich wünschte, es gäbe eine Selbsterkenntnis", twitterte Demuth, die im Wettstreit um den CDU-Vorsitz seinerzeit Norbert Röttgen unterstützt hatte. Nach Laschets "bedenklicher" Pressekonferenz bleibe ihr nur zu sagen: "Armin Laschet, Sie haben verloren. Bitte haben Sie Einsicht. Wenden Sie weiteren Schaden von der CDU ab und treten Sie zurück."

Laschet könnten ungemütliche Tage und Wochen bevorstehen - dank der Kritiker aus den eigenen Reihen, aber auch dank der "Freunde" aus der CSU.