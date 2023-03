CDU und AfD fordern Dreyers Rücktritt wegen Flutkatastrophe

Die CDU und die AfD in Rheinland-Pfalz haben nach der zweiten Aussage von Ministerpräsidentin Malu Dreyer im Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe den Rücktritt der SPD-Politikerin gefordert. Sie müsse die Konsequenzen ziehen, "wie es bereits Minister vor ihr getan haben", sagte CDU-Obmann Dirk Herber nach der 40. Sitzung des Gremiums am Freitag in Mainz. "Wir fanden den Auftritt der Ministerpräsidentin beschämend", betonte Herber.

AfD: Dreyer ließ "Eigeninitiative" vermissen

AfD-Obmann Michael Frisch sagte: "Die Ministerpräsidentin hat sich in der Flutnacht nicht darum gekümmert, was ihre Minister tun. Sie hat nicht sichergestellt, dass sie kommunizieren und zusammenarbeiten, und wir wissen, dass das ein wesentlicher Grund für die dramatischen Folgen gewesen ist." Die dritte Oppositionspartei, die Freien Wähler, schloss sich den Forderungen nicht an.

Dreyer: "Hatte keine Kenntnis"

Die Ministerpräsidentin hatte während ihrer Befragung erneut eine persönliche Verantwortung für Fehler in der Flutnacht zurückgewiesen. "Ich hatte keine Kenntnis von der dramatischen Situation in dieser Flutnacht", so die SPD-Politikerin.

Sie habe bis zum Morgen deren katastrophales Ausmaß nicht erkennen können und darauf vertraut, dass die örtlichen Katastrophenschutz-Strukturen gut auf das erwartete Hochwasser reagieren würden. Hinweise, "dass örtliche Behörden ihren Aufgaben teilweise nicht nachkommen", habe es nicht gegeben. Die Ministerpräsidentin blieb damit weitgehend bei der Argumentation aus ihrer ersten Befragung vom April 2022.

Auch Rücktritt von Chef des Katastrophenschutzes gefordert

Dreyer hatte im Untersuchungsausschuss des Landtages dem nach der Ahrflut 2021 heftig umstrittenen Chef der Katastrophenschutzbehörde ADD, Thomas Linnertz, den Rücken gestärkt. Ein Gutachter bewertete die Arbeit der ADD-Einsatzleitung deutlich kritischer. Die führte er aber weniger auf handelnde Personen zurück als auf Strukturen im Katastrophenschutz.

Die drei Oppositionsfraktionen, CDU, Freie Wähler und AfD, fordern schon länger den Rücktritt von Linnertz und erneuerten diese Forderungen am Freitag.

Zwei Tage nach der Flutwelle in der Nacht vom 14. zum 15. Juli 2021 hatte die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) die Leitung des Katastrophenschutzes vom Landkreis Ahrweiler übernommen. Bei der Flut waren mindestens 134 Menschen gestorben.

Mit Informationen von dpa und AFP