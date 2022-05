CDU strebt Koalition mit Grünen in Schleswig-Holstein an

Die CDU in Schleswig-Holstein setzt gut zwei Wochen nach der Landtagswahl auf ein Bündnis mit den Grünen. Wie Ministerpräsident und CDU-Landeschef Daniel Günther am Montag nach einer Sitzung des erweiterten Landesvorstand in Kiel bekanntgab, lädt die CDU die Grünen zu Zweier-Sondierungen ein. Nach der Wahl hatte die CDU zunächst ein Dreierbündnis mit Grünen und FDP angestrebt, diese Option scheiterte aber vorige Woche am Widerstand der Grünen.

Amtliches Wahlergebnis seit Freitag bekannt

Am Freitag wurde das amtliche Endergebnis der Landtagswahl in Schleswig-Holstein veröffentlicht. Laut Landeswahlausschuss hätte diese nach entsprechender Prüfung keine Änderungen mehr erbracht. Bei den Stimmenanteilen der Parteien und bei der Sitzverteilung im Landtag habe es keine Abweichungen zu dem in der Wahlnacht veröffentlichten vorläufigen Ergebnis gegeben.

Bei der Landtagswahl in Schleswig Holstein am 8. Mai hatte die CDU von Ministerpräsident Daniel Günther mit 43,4 Prozent deutlich gewonnen. Die Grünen wurden laut amtlichem Endergebnis mit 18,3 Prozent zur zweitstärksten Kraft vor der SPD, die 16 Prozent erreichte. Die FDP kam auf 6,4 Prozent, der Südschleswigsche Wählerverband (SSW) auf 5,7 Prozent. Die AfD mit 4,4 Prozent und die Linke mit 1,7 Prozent verpassten den Einzug in den Landtag. Die Wahlbeteiligung lag bei 60,3 Prozent.

Bestes Wahlergebnis für die CDU seit 40 Jahren

Im neuen Landtag entfallen 34 von 69 Sitzen auf die CDU, die damit nur knapp eine absolute Mehrheit verpasste. Die Grünen haben 14 Mandate, auf die SPD entfallen zwölf. Die FDP hat fünf Sitze, der SSW vier.

Die CDU fuhr bei der Wahl vom 8. Mai ihr bestes Ergebnis seit fast 40 Jahren ein und arbeitet derzeit an der Regierungsbildung. Neben den Grünen hätte sie auch mit der FDP eine sichere Mehrheit gehabt.

Mit Material der dpa und afp