CDU-Spitzentreffen: Premiere für Kramp-Karrenbauer

Einen Monat nach der Wahl der neuen CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer berät der Bundesvorstand der Christdemokraten heute und morgen in Potsdam über das Arbeitsprogramm für 2019.

Nach einem eher kurz gehaltenen Rückblick auf das vergangene Jahr mit dem schwierigen Start der schwarz-roten Koalition und den diversen Regierungskrisen will die CDU den Blick nach vorne richten. So geht es unter anderem um die Landtagswahlen im Herbst in Sachsen, Brandenburg und Thüringen. In den drei östlichen Bundesländern ist die AfD Umfragen zufolge sehr stark.

Thema Europawahl - Manfred Weber zu Gast

Der Parteivorstand beschäftigt sich auch mit der Europawahl im Mai, bei der ebenfalls eine Stärkung rechter Parteien erwartet wird. Der Spitzenkandidat der europäischen Konservativen, Manfred Weber (CSU), ist am Montag Gast bei der Klausurtagung.

Außerdem geht es um die Frage, wann, wo und mit welchen Teilnehmern das von Kramp-Karrenbauer angekündigte sogenannte Werkstattgespräch zur Migrationspolitik stattfinden soll. Angedacht ist ein Termin im Februar.

Rede von Merkel erwartet

Es wird erwartet, dass sich auch Kanzlerin Angela Merkel zur politischen Lage äußert. Merkel hatte die CDU 18 Jahre lang geführt, sie gehört der Parteispitze qua Amt an. Vor Beginn der Klausur wird der neue Generalsekretär Paul Ziemiak ein kurzes Statement abgeben.