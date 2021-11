CDU-Spitze berät über personelle Neuaufstellung

In Berlin kommen heute Präsidium und Bundesvorstand der CDU zusammen, um über das weitere Vorgehen bei der Suche nach einem Nachfolger von Parteichef Armin Laschet zu beraten. Dabei wird es vor allem um die Umsetzung der Mitgliederbefragung gehen, die eine Kreisdelegiertenkonferenz am Samstag mit großer Mehrheit gefordert hatte. Es ist davon auszugehen, dass die Spitzengremien dem Votum folgen werden.

Mitgliederbefragung gleicht kleiner Revolution

Für andere Parteien ist eine Mitgliederbefragung bei wichtigen Personal- und Sachfragen fast schon Normalität - nicht so für die CDU. Es wäre das erste Mal in ihrer Parteigeschichte, dass die rund 400.000 Mitglieder über den Parteivorsitz abstimmen können.

"Heute ist ein guter Tag und heute ist der erste Tag der Erneuerung der CDU", hatte Generalsekretär Paul Ziemiak gesagt, nachdem er am vergangenen Samstag das Ergebnis einer rund vier Stunden dauernden Kreisdelegiertenkonferenz verkündet hatte. Die Stimmung der mehr als 300 Teilnehmer sei "eindeutig" gewesen.

Neuaufstellung unter Zeitdruck

Allerdings müsste das Ergebnis der Mitgliederbefragung anschließend noch von einem Parteitag bestätigt werden - und das möglichst schnell, denn am 15. Mai wird in Nordrhein-Westfalen ein neuer Landtag gewählt, davor am 8. Mai in Schleswig-Holstein und bereits am 27. März im Saarland. In allen drei Ländern stellt die CDU den Ministerpräsidenten. Dass es dabei bleibt, gilt als extrem wichtig. Ein Abschluss der personellen Neuaufstellung mit einem Parteitag noch in diesem Jahr wird im Konrad-Adenauer-Haus als "sehr sportlich, aber nicht unmöglich" bewertet.

Generalsekretär Ziemiak will heute einen Verfahrensvorschlag vorlegen und sagen, wie die Befragung aussehen soll: Briefwahl, Online-Verfahren, klassische Urnenabstimmung oder vielleicht auch eine Kombination daraus.

Wer kommt zuerst aus der Deckung?

Offizielle Bewerbungen für den Parteivorsitz gibt es noch nicht. Hamburgs CDU-Landeschef Christoph Ploß ging am Montag bei "Bild live" davon aus, dass die Kandidaturen bis zum kommenden Wochenende vorliegen werden. "Wir werden Friedrich Merz auf jeden Fall vorne brauchen. Der muss eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen", sagte Ploß. Er betonte, es gehe nicht nur um eine Person an der Spitze, "sondern es geht um ein Team".

Merz selbst, der für eine deutlich konservativere Ausrichtung steht, widersprach einem Bericht der "Bild"-Zeitung, wonach er versuche, den geschäftsführenden Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in sein Team holen. "Nicht mein Absender, nicht meine Handschrift", schrieb er dazu auf Twitter.