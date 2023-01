CDU prüft Parteiausschluss von Maaßen

Die CDU prüft einen Parteiausschluss des früheren Verfassungsschutz-Chefs Hans-Georg Maaßen. Generalsekretär Mario Czaja habe "die Prüfung von Parteiordnungsmaßnahmen bis hin zum Parteiausschluss" in Auftrag gegeben, teilte eine CDU-Sprecherin mit. Die Bundespartei stehe dazu "in engem Austausch mit dem zuständigen thüringischen Landesverband".

Czaja hatte Maaßen bereits zum Parteiaustritt aufgefordert. "Für seine Äußerungen und das damit zum Ausdruck gebrachte Gedankengut ist in unserer Partei kein Platz", schrieb der CDU-Generalsekretär bei Twitter.

"Seine wiederkehrenden Provokationen sollen nichts anderes bewirken, als seine eigene Egoshow zu bewerben", schrieb Czaja. Er distanzierte sich "mit Nachdruck" von den Äußerungen Maaßens und warf diesem vor: "Immer wieder gebraucht er die Sprache aus dem Milieu der Antisemiten und Verschwörungsideologen und stellt sich wieder und wieder in Nähe der AfD."

Äußerungen zu Rassismus in rechtspopulistischem Internetportal

Hintergrund sind Äußerungen von Maaßen in einem rechtspopulistischen Internetportal. Darin sprach er von Rassismus, der "gegen die einheimischen Deutschen betrieben" werde. Verantwortlich macht er dafür "Politiker und Haltungsjournalisten". In einem Interview für einen rechtspopulistischen Blogg spricht er außerdem von "grün-roter Rassenlehre, nach der Weiße als minderwertige Rasse angesehen werden und man deshalb arabische und afrikanische Männer ins Land holen müsse".

Direktor Gedenkstätte Buchenwald: "Rechtsextreme Schuldumkehr"

Der Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora, Jens-Christian Wagner, warf Maaßen daraufhin in einem Gastbeitrag für die "Jüdische Allgemeine" vor, "klassische rechtsextreme Schuldumkehr" zu betreiben. Ohne den Begriff Holocaust eingeführt zu haben und ohne sich explizit antisemitisch zu äußern, stelle Maaßen den Bezug zum Holocaust her, "über diesen völlig irrsinnigen Vorwurf, irgendwer betreibe hier einen Vernichtungskrieg gegen Weiße". Damit werde per Schuldumkehrung der Holocaust verharmlost.

Prien drohte mit Antrag auf Parteiausschluss Maaßens

Seit den Ausschreitungen in Chemnitz Ende August ist Maaßen immer wieder durch Äußerungen aufgefallen, die in seiner eigenen Partei auf wenig Verständnis stießen. Die jüngsten Aussagen haben bei vielen Parteikollegen aber offenbar das Faß zum Überlaufen gebracht.

Führende Repräsentanten der CDU riefen den früheren Verfassungsschutzpräsidenten zum Parteiaustritt auf oder drohten mit einem Antrag auf Parteiausschluss gedroht. "Sollte Herr Maaßen bei unserer nächsten Bundesvorstandssitzung am 13. Februar noch Mitglied der CDU sein, werde ich einen entsprechenden Antrag an den Bundesvorstand stellen, ihn aus unserer Partei auszuschließen", sagte etwa CDU-Bundesvize Karin Prien. Die schleswig-holsteinische Bildungsministerin warf Maaßen unter anderem vor, wiederholt antisemitische und verschwörungstheoretische Codes verwendet und Rassismus verharmlost zu haben.