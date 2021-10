CDU-Präsidiumssitzung: Das Ringen um den Neuanfang

Neuanfang, ja - aber wie? Darüber gehen die Meinungen in der CDU mitunter weit auseinander. Einig ist man sich darin, dass sich die Partei nach der Wahlniederlage bei der Bundestagswahl auch personell neu aufstellen soll. Und das möglichst schnell, fordert Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther: "Wir brauchen insgesamt einen Aufbruch und sollten deshalb unseren gesamten Vorstand neu wählen - und zwar noch im Verlauf dieses Jahres", sagte Günther und kritisierte dabei auch, dass bei der Debatte über die Neuaufstellung der Partei immer nur Männer eine Rolle spielten.

Parteitag oder Mitgliederbefragung

Unklar ist, wie die neue Parteispitze ins Amt kommen soll. Per Votum auf einem Parteitag oder durch zusätzliche Abstimmung unter den Parteimitgliedern. Eine solche Befragung ist laut CDU-Statut möglich, sie hat für den entscheidenden Parteitag allerdings keine bindende Wirkung.

Niedersachsens CDU-Chef Bernd Althusmann will die Mitglieder stärker einbeziehen. Insbesondere dann, wenn es auf eine strittige Entscheidung zwischen mehreren Kandidaten hinauslaufe. Auch der Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor dringt auf eine Beteiligung der Mitglieder. Nach den zurückliegenden Entscheidungen zu Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur sei es wichtig, Parteibasis und Parteiführung zusammen zu denken, sagte er im Deutschlandfunk. "Klar ist, die Parteibasis muss jetzt beteiligt werden." Man könne es sich nicht leisten, im Takt weniger Monate die Vorsitzenden auszuwechseln. "Wir brauchen jetzt eine Lösung, die breite Akzeptanz findet."

Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer forderte unmittelbar vor Beginn der Beratungen die Neuwahl aller Führungspositionen in der Bundes-CDU - also des gesamten Parteipräsidiums und des Bundesvorstands. Das müsse noch in diesem Jahr geschehen. Dabei müsse auch die Basis mit eingebunden werden - ob in Form eines Mitgliederentscheids oder auf anderem Wege, ließ Kretschmer offen.

Schäuble klar gegen Mitgliederbefragung

Noch-Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble dagegen ist klar gegen eine Mitgliederbefragung. "Die CDU Deutschland hat kein besseres Organ, um die Basis zu berücksichtigen als den Parteitag", sagte der Bundestagspräsident im Rahmen eines Literaturfestivals in Hamburg. Eine Abstimmung unter Mitgliedern könne etwa durch Meinungsumfragen beeinflusst werden.

Hans will neuen "Sound", statt neuer Gesichter

Unabhängig von den Personalfragen, drückt Saar-Ministerpräsident Tobias Hans aufs Tempo: "Man muss jetzt einfach auch zügig handeln, damit es vorangeht mit der Partei", sagte er am Montag beim Eintreffen zu den Beratungen. Es gehe nicht nur um neue Gesichter, sondern auch darum, "dass die CDU auch nochmal einen neuen Sound für sich entwickelt".

Es müsse klar sein, dass die CDU für eine moderne Familienpolitik stehe und dafür, dass starke Schultern mehr tragen müssten als schwache, sagte Hans. Leistung müsse sich lohnen, wer arbeite, müsse mehr haben als jener, der nicht arbeite. Eine moderne Klimapolitik müsse mit dem Mythos aufräumen, dass es nichts koste.

Debakel bei Bundestagswahl

CDU-Chef Armin Laschet will der Parteispitze seine Pläne zur personellen und inhaltlichen Erneuerung nach dem historischen Desaster bei der Bundestagswahl präsentieren. Er hatte am Donnerstag angekündigt, er wolle den Erneuerungsprozess moderieren und den Gremien zur Neuaufstellung einen Parteitag vorschlagen.

Die Union war bei der Bundestagswahl am 26. September auf 24,1 Prozent abgestürzt, während die SPD stärkste Kraft wurde. Ihre Entscheidung, zuerst Sondierungsgespräche mit der SPD zu führen, hatten Spitzenpolitiker von Grünen und FDP auch mit der aktuellen Zerstrittenheit der Union begründet.