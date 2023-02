CDU-Politikerin Güler zu Waffenlieferungen: "Keine rote Linie"

Immer wieder fordert die Ukraine Waffen von Deutschland und anderen Nato-Staaten. Westliche Waffen, die im Kampf gegen die russischen Invasoren bereits geholfen haben. Und so machte CDU-Politikerin Serap Güler beim "BR Sonntags-Stammtisch" deutlich, wie wichtig weitere Lieferungen sind. Allerdings nannte sie auch Grenzen.

Waffenarten, die aus völkerrechtlichen und humanitären Gründen nicht erlaubt sind, dürften auch nicht an die Ukraine geliefert werden, stellte Güler klar. Im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz hatten ukrainische Vertreter die Lieferung von Streumunition gefordert, dessen Einsatz völkerrechtlich geächtet ist. Eine Lieferung käme für die Nato deshalb niemals in Frage, "egal ob die Ukraine das fordert oder nicht", stellte Güler klar. Die zweite Einschränkung für die CDU-Politikerin ist der Einsatz deutscher oder anderer Nato-Streitkräfte in ukrainischem Territorium.

Güler: Brauchen Strategie für Lieferung von Kampfflugzeugen

"Es gibt kein Nato-Nein zu Kampfflugzeugen", stellte Güler klar. Vielmehr sei betont worden, dass die Lieferung von Kampfflugzeugen derzeit nicht zur Debatte stehe. Das könne sich jedoch auch ändern.

Die Bundesregierung müsse sich deshalb bereits jetzt Gedanken machen, in welchem Szenario man als Deutschland bereit sei, Kampfflugzeuge zu liefern, und eine entsprechende Strategie dazu erarbeiten. Lobend erwähnte Güler in diesem Zusammenhang das Engagement Großbritanniens, das bereits jetzt ukrainische Soldaten auf britischen Kampfjets ausbilde, obwohl noch nicht klar sei, ob man diese überhaupt liefere. Für den Fall der Fälle seien die ukrainischen Piloten jedoch dann schon ausgebildet.

Zusammenfassend betonte Güler: "Die Frage der Kampfpanzer war auch nicht trivial, die der Kampfflugzeuge ist aber nochmal schwerer als mit einem einfachen Ja oder Nein zu beantworten." Grund hierfür sei, dass die Verletzung des russischen Territoriums beziehungsweise Luftraums mit Kampfflugzeugen viel leichter sei als mit Kampfpanzern.