CDU-Politikerin Diana Kinnert: "Über Quote nachdenken"

Diana Kinnert ist Unternehmerin und Publizistin und gilt nicht gerade als das typische CDU-Mitglied. Auf Social-Media posiert die 28-Jährige lässig mit Schlapphut. Nach ihrem Politik und Philosophiestudium leitete sie das Büro des Bundestagsvizepräsidenten Peter Hintze und wurde dann von Generalsekretär Peter Tauber in die Reformkommission der CDU berufen.

Bei der Quotenfrage sei ein Streit "sehr legitim", betonte Diana Kinnert im radioWelt-Interview auf Bayern 2. "Dafür kommen wir auf einem Parteitag zusammen". Die CDU sei bei diesem Thema in der Tat "sehr gespalten", so Kinnert. Man müsse anerkennen, "dass der Frauenanteil nicht nur in den Parteien, sondern auch in den Parlamenten, radikal unterrepräsentiert ist. Und wenn wir keine anderen Instrumente finden, dann finde ich es legitim, auch über eine Quote nachzudenken", so Kinnert

Leitkulturdebatte nur "Symbolfolklore"

Kinnert wiederholte ihre Kritik an der Zukunftsfähigkeit der Parteien in Deutschland und nahm dabei auch die CDU nicht aus. Man dürfe sich nicht mit "Symbolfolklore" beschäftigen, sondern müsse "Zukunftsbilder zeichnen, die Vertrauen stiften".

"Da fehlt es mir in der GroKo, in meiner Partei, aber auch in anderen Parteien an Zukunftskompetenz." Diana Kinnert

Debatten wie etwa um eine Leitkultur würden nicht den Alltag der Menschen in Deutschland verbessern.

"Ich habe das Gefühl, wenn wir uns mehr mit Daten beschäftigen würden, wenn wir uns mehr mit Digitalisierung beschäftigen würden, wenn wir uns mehr mit öffentlicher Infrastruktur beschäftigen würden, dann sind das konkrete politische Handlungsfelder, bei denen tatsächlich der Alltag der Menschen verbessert werden kann. Und das stiftet am Ende des Tages wahrscheinlich mehr Sicherheit als Leitkulturdebatten." Diana Kinnert