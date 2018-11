CDU-Parteivorsitz: Frauen-Union für Kramp-Karrenbauer

Die Vorsitzende der CDU-Frauen-Union, Annette Widmann-Mauz, hält alle drei Bewerber um den CDU-Parteivorsitz für aussichtsreich. Neben Jens Spahn und Friedrich Merz sei Annegret Kramp-Karrenbauer allerdings besonders geeignet, sagte Widmann-Mauz im Interview mit der Bayern 2-radioWelt:

"Die Frauen-Union freut sich, dass wir eine besonders erfolgreiche Kandidatin in dieser Riege haben. Annegret Kramp-Karrenbauer hat in ihrer politischen Laufbahn sehr stark bewiesen, dass sie erfolgreich regieren kann. Sie hat eine breite Ressortkompetenz, hat verschiedene Ministerien geleitet, sie scheut auch nicht die politische Kontroverse." Annette Widmann-Mauz, Vorsitzende der CDU-Frauen-Union

Widmann-Mauz: Kramp-Karrenbauer besonders authentisch

Außerdem habe sie eine besonders authentische Art und könne den Menschen zuhören, lobte Widmann-Mauz die Kandidatin Kramp-Karrenbauer. Die neue Situation sei eine Chance für die CDU, ihre Grundüberzeugungen in einer sich stark wandelnden Welt wieder neu auszurichten, so Widmann-Mauz:

"Ich glaube, wir müssen sehr stark darauf achten, dass wir bei der Auswahl der Themen und der Art, wie wir mit Themen umgehen - besonders auch in Fragen der Migration - nicht die falschen Signale setzen." Annette Widmann-Mauz, Vorsitzende der CDU-Frauen-Union

Zuwanderung keine Episode von wenigen Tagen

Die Frage der Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte in unserem Land sei keine Episode, die in wenigen Tagen, Monaten oder Jahren abgeschlossen sein werde, betonte Widmann-Mauz. Dabei nach rechts zu schauen, habe der Union in der Vergangenheit geschadet. Man müsse vielmehr zusammenhalten und damit breite Wählerschichten ansprechen.