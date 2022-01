CDU-Parteitag: Der Triumph von Friedrich Merz

Mit diesem Wahlergebnis hat der sonst so selbstbewusste Friedrich Merz ganz offensichtlich nicht gerechnet. Zweimal war er gescheitert: Erst an Annegret Kramp-Karrenbauer und dann an Armin Laschet. Diesmal stimmen knapp 95 Prozent der Delegierten für ihn: Er sei "tief bewegt", sagt er. Und so wirkt er auch. Merz zeigt Emotionen. In der Partei gibt es den Wunsch nach Einigkeit. Auch Merz-Skeptiker haben ihn gewählt. Zwar muss das Ergebnis aus rechtlichen Gründen noch bestätigt werden, an der Zustimmung für den neuen Parteichef dürfte sich aber nichts ändern.

Was hat Merz programmatisch vor?

In der CDU galt Merz lange als Polarisierer. Nach der desaströsen Niederlage der Union bei der Bundestagswahl im letzten Jahr ist die CDU auf Orientierungssuche. Merz steht vor der Aufgabe, die Flügel zu einen und der Partei ein klares Profil zu geben.

In seiner Rede allerdings wird er bei vielen Themen nicht konkret. Er greift Kanzler Scholz an, wirft ihm mit Blick auf den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine vor, bislang weder in Washington noch in Moskau gewesen zu sein.

In die Partei hinein fragt er, wie sich die CDU die soziale Marktwirtschaft in Zeiten des Klimawandels vorstelle oder wie die CDU sich in Zeiten des demographischen Wandels buchstabieren will. Konkreter wird Merz bei sozialen Fragen wie Kinderarmut oder Rentenpolitik. Ein Signal in Richtung sozialer Flügel. Wer glaubt, dass Merz die CDU konservativer aufstellen wird, könnte enttäuscht werden.

Neuanfang mit der Schwester CSU

Zur Geschlossenheit ruft Merz nicht nur seine eigene Partei auf. Er bezieht ausdrücklich auch die CSU mit ein. "Das, was wir im Jahr 2021 in der Union erlebt haben, das darf sich nicht wiederholen", betont Merz. Und es werde sich auch nicht wiederholen!

Nach dem Zwist im letzten Jahr wollen CDU- und CSU-Spitze sich wieder versöhnen. CSU-Chef Söder spricht bei seinem Grußwort von Verletzungen auf beiden Seiten, die heilen müssten. "Es tut uns leid. Und es tut mir leid", sagt er in Richtung CDU. Auch wenn er den scheidenden CDU-Vorsitzenden Armin Laschet mit keinem Wort erwähnt, wirkt Söder versöhnlich. Der CSU-Chef reicht Merz virtuell die Hand und der ergreift sie.

Merz unter Druck

Drei Landtagswahlen stehen im Frühjahr an. Für die CDU steht viel auf dem Spiel. In allen drei Bundesländern, dem Saarland, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen, stellt sie die Ministerpräsidenten. Merz wird die Partei schnell wieder aufrichten müssen, damit der Frühling für ihn kein harter wird. Denn wenn es schiefgeht, wird auch er die Niederlagen erklären müssen.

Droht ein Streit um den Fraktionsvorsitz?

Ein drohender Machtkampf um den Fraktionsvorsitz zwischen ihm und Ralph Brinkhaus wäre da kontraproduktiv. Mit Sorge schauen Parteimitglieder auf die Lösung dieser Frage. Bis Ende April ist Brinkhaus gewählt und er will Fraktionschef bleiben. Bisher hat Merz offen gelassen, ob er nach der Position greifen wird. Mit 95 Prozent Zustimmung im Rücken hat er nun mehr Anspruch, den Posten zu übernehmen.

Das Problem "Digitaler Parteitag"

Für Merz ist der Parteitag ein Triumph. Für die Parteimitglieder insgesamt ein sehr distanziertes Erleben im digitalen Raum. Niemand ist zu sehen, keiner stellt Fragen. Digitale Parteitage sind in Zeiten einer Pandemie zwar nötig, für die Stimmung aber sind sie tödlich. Applaus, Gratulation, zusammenstehen und reden, all das kann nicht stattfinden. Für eine Partei, die sich selber sucht, macht das den viel beschworenen Aufbruch noch schwerer.