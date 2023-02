CDU nach der Berlin-Wahl: König ohne Land?

Weitere Schlappe für die FDP

Für die FDP setzen sich die Schlappen bei Landtagswahlen fort. Im vergangenen Jahr flog sie aus dem Landtag von Niedersachsen. In Nordrhein-Westfalen regieren die Liberalen nicht mehr mit, in Schleswig-Holstein regiert die die CDU ebenfalls mit den Grünen. Und nun also sind die Liberalen auch nicht mehr im Berliner Abgeordnetenhaus vertreten.

Parteichef Christian Lindner hat allen Grund zur Nervosität. In der Ampelkoalition im Bund streitet sich seine Partei vorrangig mit den Grünen über Verkehrspolitik. Hätte seine Partei "lieber nicht regieren" sollen? Mit diesem Zitat stieg Lindner 2017 aus dem Jamaika-Gesprächen aus. Die Ampel tut der Partei aber offensichtlich auch nicht gut.

Linke Hochburg mit Schrammen

Ähnlich wie die FDP hatte auch die Linke bei Landtagswahlen der vergangenen Zeiten nicht viel zu lachen. In Thüringen regiert mit Bodo Ramelow ein Ministerpräsident der Linken, sonst sitzt die Linke noch in Mecklenburg-Vorpommern in der Regierung. Das war's. Mit dem Ergebnis kann die Linke in Berlin also mehr als zufrieden sein.

Es könnte aber sein, dass sie dennoch nichts mehr zu sagen haben, dann, wenn es zu einem Zweierbündnis kommt zwischen CDU und SPD oder CDU und den Grünen. Die Bundespartei der Linken sowie die Linksfraktion im Bundestag sind ohnehin schwer zerstritten, ein Machtverlust in einem weiteren Bundesland dürfte da für noch mehr schlechte Stimmung sorgen.

AfD stabilisiert sich, profitiert von Unzufriedenheit

Die leichten Zugewinne der AfD resultieren nach der Meinung von Wahlforschern aus der allgemeinen Unzufriedenheit in Teilen der Bevölkerung. Die Partei wollte in der Hauptstadt zweistellig werden. Das hat sie - trotz großer Krisen wie Krieg und Inflation - nicht geschafft.