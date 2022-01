CDU leitet Parteiausschlussverfahren gegen Max Otte ein

Die CDU will den Chef der erzkonservativen Werte-Union, Max Otte, aus der Partei ausschließen. Das hat der Bundesvorstand am Abend entschieden. Der Bundesvorstand beschloss nach Angaben aus Teilnehmerkreisen einstimmig, ein entsprechendes Verfahren einzuleiten. Otte hatte sich zuvor bereit erklärt, auf Bitten der AfD für das Amt des Bundespräsidenten zu kandidieren.

Beschluss ist bis Entscheidung von Parteigericht sofort wirksam

Laut der Nachrichtenagentur AFP ist Otte mit dem Beschluss bereits ausgeschlossen. Der Bundesvorstand beziehe sich dabei auf Paragraf 11 des CDU-Statuts. Dort heißt es, "in dringenden und schwerwiegenden Fällen, die sofortiges Eingreifen erfordern", könne die Partei ein Mitglied "bis zur rechtskräftigen Entscheidung der zuständigen Parteigerichte ausschließen". Ein solcher Beschluss gilt demnach "gleichzeitig als Antrag auf Einleitung eines Ausschlussverfahrens".

Otte will auf AfD-Vorschlag als Bundespräsident kandidieren

Otte will für die AfD an der Wahl zum Bundespräsidenten teilnehmen, dies hatte er am Nachmittag bei einem gemeinsamen Auftritt mit den AfD-Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla unterstrichen.

Was das für seine Partei, die CDU, bedeutet, wurde bereits im Vorfeld klar. Wer so etwas als Christdemokrat überhaupt erwäge, "der verletzt die Werte der CDU und hat in unserer Partei nichts verloren", sagte Generalsekretär Paul Ziemiak in Berlin. "Wir fordern auch ganz ausdrücklich Herrn Dr. Otte auf, die CDU zu verlassen."

Otte will in der CDU bleiben

Otte selbst will nicht aus der CDU austreten. Im RBB erklärte er am Dienstag, dass er "liebend" gerne CDU-Kandidat geworden wäre, wenn die Partei ihn nominiert hätte. Für ein Ausschlussverfahren sehe er keinen Grund. "Ich sehe das nicht, ich würde das so auch nicht akzeptieren und dann wird man sehen. Ich werde natürlich nicht austreten - das ist meine CDU, ich bin bombenfest dort verankert von meinen Werten her. Dann muss man das eben ausdiskutieren."