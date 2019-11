CDU lehnt Urwahl über Kanzlerkandidaten ab

Die CDU hat eine Urabstimmung über ihren Kanzlerkandidaten für die nächste Bundestagswahl bei ihrem Parteitag in Leipzig mit großer Mehrheit abgelehnt. Traditionell hat bei der CDU der oder die Parteivorsitzende den Erstzugriff auf die Kanzlerkandidatur. Vor allem die Junge Union (JU) hatte sich jedoch für eine Urwahl stark gemacht, was auch als Affront gegen Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer verstanden wurde.

Kramp-Karrenbauer hatte auf dem Parteitag am Vortag ihren Führungsanspruch bekräftigt. Eine Vorentscheidung über die Kanzlerkandidatur war das aber noch nicht. Als ihr schärfster Rivale gilt der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz. Er versicherte ihr in Leipzig seine Loyalität, betrachtet die K-Frage aber als offen. CSU-Chef Markus Söder hatte die Schwesterpartei ausdrücklich vor einer Urwahl gewarnt.

Söder beschwört Gemeinsamkeit und Geschlossenheit der Union

Söder rief die CDU bei dem Parteitag zudem zu mehr Optimismus auf. Man dürfe nicht kleinmütig sein, sondern müsse mit offenem Herzen und wachem Geist die Probleme lösen.

Die Menschen spürten, ob jemand Lust am Regieren habe oder ob er es als Last empfinde. Bei der SPD sei "die Dauerdepression geradezu zu spüren", sagte Söder. Nur wer Optimismus und Lust an Neuem zeige, werde die Menschen in Deutschland begeistern. Die erste Adresse dafür müssten die Unionsparteien seien, nicht etwa die Grünen. Dies gelte gerade angesichts des Grünen-Parteitags vor einer Woche, wo eine harmonische Show gezeigt worden sei. Die Beschlüsse der Grünen seien jedoch kein Angebot für bürgerliche Wähler, sondern ein ganz knallhartes Programm in Richtung links.

Streit über Migrationspolitik werde sich nicht wiederholen

Söder bescheinigte der CDU, sie habe in Leipzig gezeigt, dass sie die stärkste politische Kraft in Deutschland sei. Angesichts des zurückliegenden jahrelangen Streits über die Migrationspolitik von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte der bayerische Ministerpräsident, sein Versprechen sei, dass man so etwas nie mehr mache. Gemeinsam hätten CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer und er die neue Zusammenarbeit gut aufs Gleis gebracht. "Wir sind eine Familie, wir sind nur gemeinsam stark." Kramp-Karrenbauer hatte zur Begrüßung Söders zuvor gesagt, CDU und CSU hätten die dramatischen Monate für die Unionsfamilie der Vergangenheit überwunden.

Huawei beim 5G-Ausbau nicht generell ausgeschlossen

Zuvor hatte die CDU bei dem Parteitag beschlossen, dass der umstrittene chinesische Konzern Huawei nicht generell vom Aufbau des schnellen 5G-Mobilfunks in Deutschland ausgeschlossen wird. Vertrauenswürdig seien aber nur solche Ausrüster, die einen klar definierten Sicherheitskatalog nachprüfbar erfüllen, heißt es in dem Beschluss. Die Einflussnahme eines fremden Staates auf die deutsche 5G-Infrastruktur müsse ausgeschlossen sein. Außerdem haben die Delegierten die sogenannte Digitalcharta verabschiedet. Für kleine Unternehmen, die stark von Datenschutz-Gesetzen belastet werden, sollen die Bestimmungen gelockert werden.