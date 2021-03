CDU-Spitzenkandidat in RLP: Kein Rückenwind durch Maskenaffäre

Besonders spannend ist der Landtagswahlkampf in Rheinland-Pfalz: Dort liegen CDU und SPD einigermaßen gleichauf. Die Maskenaffäre der früheren Unions-Abgeordneten kommt für den CDU-Spitzenkandidaten Christian Baldauf zur Unzeit. "Das gibt uns keinen Rückenwind, das ist völlig klar, denn es ist moralisch verwerflich", sagte Baldauf im Interview mit der radioWelt auf Bayern 2:

"Es darf aber auch jetzt keine Sippenhaft daraus gemacht werden. Wir leben in einem Land, einer Demokratie, in der die allermeisten Politiker etwas für die Bevölkerung tun wollen." Christian Baldauf

Baldauf: Blick nach vorne richten

Der CDU-Politiker möchte seinen Blick lieber nach vorne richten: "Es gibt ganz viel zu tun. Wir haben riesige Probleme in Rheinland-Pfalz - im Bildungsbereich, im Gesundheitsbereich und auch im Wirtschaftsbereich. Sie können, so meine ich, in der jordanischen Wüste besser telefonieren als in manchen Dörfern in Rheinland-Pfalz."

CDU-Spitzenkandidat: Keine Koalition mit AfD und Linkspartei

Mit Blick auf mögliche Regierungskonstellationen nach der Wahl will sich Baldauf nicht konkret festlegen. Zwei Parteien schließt er jedoch als Koalitionspartner aus: "Jetzt muss erst mal gewählt werden. Und wenn es dann soweit ist, reden wir mit allen, die für uns in der Schnittmenge richtig und wichtig sind. Dazu zählen aber nicht die AfD und die Linkspartei." Ansonsten gibt es Baldauf zufolge "keine Option, die wir ausschließen können".