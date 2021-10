CDU im Osten macht Front gegen Laschet - und hofft auf Söder

Zwei Drittel der Bundesbürger sind der Ansicht, dass Armin Laschet als Parteivorsitzender der CDU abtreten sollte. Das hat der jüngste ARD-Deutschlandtrend ergeben. Kein Wunder, dass der Rückhalt für den Kanzlerkandidaten auch im eigenen Lager bröckelt: Vor allem die Verbände im Osten machen Laschet für das historisch schlechte Abschneiden der Christdemokraten bei der Bundestagswahl verantwortlich.

Kreisvorstand Altenburger Land wendet sich an Parteizentrale

Der CDU-Kreisvorstand Altenburger Land in Thüringen ist derart frustriert, dass er einen Brief an die Berliner Parteizentrale formuliert hat. Tenor: Der Rheinländer sei einfach der falsche Kanzlerkandidat gewesen. Viele Menschen sähen das so. Zwar müsse die Option bleiben, dass die CDU die neue Bundesregierung anführt: "Das kann allerdings nicht mit Armin Laschet geschehen."

Der Kreisverband Schmalkalden-Meiningen, ebenfalls in Thüringen angesiedelt, verlangt: "Der Parteivorsitzende und der gesamte Vorstand sollten den Weg frei machen für die notwendige personelle und inhaltliche Erneuerung der Union."

"Laschet lag wie Blei auf unserem Wahlkampf"

Auch der neue Chef der sächsischen CDU-Bundestagsabgeordneten, Carsten Körber, macht seinem Unmut Luft. Schließlich hat es Sachsen und Thüringen aus CDU-Sicht besonders schlimm erwischt: Dort hat die AfD die Christdemokraten von Platz eins verdrängt. Im MDR machte Körber deutlich, dass das aus seiner Sicht vor allem an einem liegt: "Die Personalie Laschet lag wie Blei auf unserem Wahlkampf."

Der thüringische Fraktionschef Mario Voigt sieht das ganz ähnlich. Der "Bild" sagte er: "Es wird ernsthafterweise niemand bezweifeln, dass der Spitzenkandidat jetzt im Osten kein Zugpferd gewesen ist."

Söder wieder als Ersatzmann im Gespräch

Gerade im Osten hatten viele Christdemokraten ja von Anfang an CSU-Chef Markus Söder als Kanzlerkandidaten favorisiert. Jetzt, wo es für die Christdemokraten noch schlimmer gekommen ist als befürchtet, sehen viele in dem Mann aus Bayern so etwas wie einen letzten Rettungsanker.

Einer, der das auch offen ausspricht, ist der bisherige CDU-Bundestagsabgeordnete Christoph Bernstiel aus Sachsen-Anhalt. Er fordert, Söder solle die Koalitionsverhandlungen für die Union übernehmen. Der Deutschen Presse-Agentur sagte er, wenn es dazu komme, dann würde sich die Chance auf Jamaika drastisch erhöhen.

CSU beklagt offenbar schwierige Absprachen mit CDU

Auch die CSU wiederum stört sich offensichtlich daran, wie die CDU, allen voran Armin Laschet, die Sondierungsgespräche mit FDP und Grünen angeht. Aus CSU-Kreisen heißt es, es gebe Unverständnis über das "Riesen-Sondierungsteam" der CDU. Wie die "Rheinische Post" erfahren haben will, herrscht in der CSU außerdem großes Kopfschütteln über schwierige Absprachen mit der großen Schwester.

Merz wirft CDU "Denkfaulheit" vor

Dass es in der Union so stark rumort wie selten, zeigen nicht zuletzt die jüngsten Äußerungen von Friedrich Merz. Im Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe hat der frühere Fraktionschef der CDU attestiert, "denkfaul" geworden zu sein.

Viele Jahre hätten sich die Christdemokraten auf den Apparat der Regierung gestützt - und damit das thematische Arbeiten verlernt. Das müsse jetzt wieder erarbeitet werden, so Merz, "egal, ob in der Regierung oder in der Opposition".