CDU hofft auf Rückenwind für Hessen

"Die Richtung stimmt" – so steht es auf Volker Bouffiers Wahlkampfbus geschrieben, mit dem der hessische Ministerpräsident und CDU-Vize am Sonntag vor der Parteizentrale in Berlin vorgefahren ist. Volker Bouffier ist umgeben von Mitgliedern der Jungen Union, die T-Shirts mit seinem Foto tragen. "Jetzt geht’s um Hessen" heißt es auf den Plakaten, die sie in der Hand halten.

Es könnte eng werden für die CDU

Tatsächlich geht es um einiges mehr als nur die Hessenwahl. Mit dem Treffen von Präsidium und Vorstand will sich die CDU darauf einschwören, bei der Hessenwahl am kommenden Sonntag nicht noch einen "klaren Schuss vor den Bug" zu bekommen. So hatte CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer das Ergebnis der Wahl in Bayern vor einer Woche aus Unionssicht bezeichnet. Es könnte allerdings eng werden für Hessens Ministerpräsidenten Volker Bouffier.

Rechnerisch wäre rot-rot-grünes Bündnis möglich

Laut ARD-Wahlumfrage "Hessentrend" würden derzeit nur noch 26 Prozent der Wähler ihr Kreuz bei der CDU machen. Ein Verlust von mehr als 12 Prozentpunkten im Vergleich zur Landtagswahl 2013. Damit wäre die Partei zwar immer noch stärkste Kraft in Hessen - allerdings auf einem Niveau, das die CDU zuletzt in den 60-er Jahren hatte. Umfragen zufolge ist zumindest rein rechnerisch ein rot-rot-grünes Bündnis ohne CDU möglich. Auch für die CDU-Chefin Angela Merkel wäre das ein Desaster. Neben Volker Bouffier stehend sagte sie vor der CDU-Parteizentrale in Berlin: "Es geht darum, dass es keine linken Experimente gibt, sondern wirklich eine stabile Regierung in wirklich auch bewegten Zeiten."

Bouffier setzt auf die Unentschlossenen

Volker Bouffier steht also unter Druck. Parallelen zum schlechten Abschneiden der CSU in Bayern sieht der hessische Ministerpräsident aber nicht. Viele Bürger hätten im Freistaat für eine Veränderung gestimmt, sagte der stellvertretende CDU-Vorsitzende nach der Wahl in Bayern. Aus Sicht Volker Bouffiers sind die Vorzeichen in seinem Bundesland anders.

Die schwarz-grüne Koalition habe zudem ohne Krawall und ständige Krisensitzungen regiert. Außerdem setzt Volker Bouffier auf die, die noch nicht wissen, wo sie ihr Kreuz machen werden: "Alle Institute sagen uns, etwa 44 bis 45 Prozent der Menschen sind noch unentschlossen. Das heißt, dass da ein ganz großes Potenzial ist." Laut "Hessentrend" steht tatsächlich lediglich für 60 Prozent die Wahlentscheidung bereits fest.

Wird Merkel weiter geschwächt?

"Hessen ist Hessen" - Volker Bouffier wird nicht müde, das zu betonen, auch um sich von der Bundespolitik und dem Wahldebakel der CSU zu distanzieren. Doch wenn der amtierende hessische CDU-Ministerpräsident nach der Wahl in einer Woche nicht weiterregieren kann, würde auch Angela Merkel weiter geschwächt werden. Wohl auch deshalb versucht die CDU-Spitze, im hessischen Wahlendspurt mit einem Signal der Geschlossenheit von Berlin aus zu punkten.