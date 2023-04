CDU-Grundsatzprogramm: Die Basis will eine konservative Partei

Wohin steuert die CDU? Diese Frage bewegt die Partei seit dem Rückzug von Angela Merkel und dem Verlust der Macht im Bund vor eineinhalb Jahren enorm. Parteichef Friedrich Merz will bis zur Europawahl im kommenden Jahr ein neues Grundsatzprogramm auf den Weg bringen. Wenn es nach einer Mitgliederbefragung geht, soll die CDU in zentralen Feldern wieder ein konservativeres Profil entwickeln.

Erneuerbare Energien und Atomkraft

Zwei Tage nach dem Aus der Atomkraft in Deutschland wünscht sich eine Mehrheit der CDU-Mitglieder, das wäre nicht passiert. In der Mitgliederbefragung sagten 55,4 Prozent, Deutschland sollte die Kernkraft dauerhaft nutzen. Gleichzeitig fordern aber auch fast zwei Drittel, die Erneuerbaren Energien müssten deutlich ausgebaut werden. In der Befragung waren Mehrfachnennungen möglich. Die Parteimitglieder wehren sich nicht gegen Klimaschutz. Im Gegenteil: Mehr als 85 Prozent sind der Meinung, Klimaschutz voranzutreiben ist "auch noch wichtig" oder sogar "besonders wichtig". Carsten Linnemann, der Vorsitzende der Grundsatzkommission, nennt dieses Ergebnis "bemerkenswert".

Zum Umweltschutz fühlt sich eine Mehrheit auch wegen des C im Namen der CDU verpflichtet. Eine nachhaltige Landwirtschaft und die Bewahrung der Schöpfung gehört für jeweils mehr als 80 Prozent zu den Kernaufgaben der CDU. Generell halten die CDU-Mitglieder es für die einer der wichtigsten Aufgabe der Bundesrepublik überhaupt, die Energieversorgung zu sichern (82,9 Prozent). Davor steht nur noch der Wunsch, für innere Sicherheit zu sorgen (83,8 Prozent).

Konsequente Flüchtlings- und Migrationspolitik

Fast drei Viertel (72,2 Prozent) der Befragten sprechen sich dafür aus, die Aufnahme von Flüchtlingen stärker zu steuern und zu begrenzen. Dafür ist nach Meinung der Basis eine bessere Zusammenarbeit innerhalb der Europäischen Union nötig. Asylsuchende, deren Asylantrag abgelehnt wurde, müssten konsequenter zurückgeführt werden. Diesen Satz unterschreiben 83,6 Prozent der CDU-Mitglieder.

Von einer Anwerbung von Fachkräften aus dem Nicht-EU-Ausland – so wie es die Bundesregierung plant – halten die CDU-Mitglieder nicht viel. Das ist nur einem Fünftel wichtig. 30 Prozent lehnen das ab. Sie sagen aber auch: Flüchtlinge, die bereits hier leben, müssten viel besser in den Arbeitsmarkt integriert werden. Über 90 Prozent der Befragten ist das "wichtig" oder "auch noch wichtig".

Mehr Zeit statt mehr Geld für Familien

Familien brauchen nach Meinung der CDU-Basis nicht unbedingt mehr Geld vom Staat, sondern mehr Zeit füreinander. Fast 60 Prozent wünschen sich eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Eine Ganztagesbetreuung an Schulen halten nur ein Drittel für das drängendste Problem von Familien. Stattdessen müsse die Kinderbetreuung an sich besser werden. Das halten 90 Prozent für "wichtig" oder "auch noch wichtig". Eine Frage nach der Kindergrundsicherung, wie die Ampelregierung sie plant, gab es in dem CDU-Fragebogen nicht. Generell aber geht es den CDU-Mitgliedern nicht unbedingt um mehr Geld für Familien. 20 Prozent lehnen eine stärkere finanzielle Unterstützung von Familien sogar ab.

Mehr Verantwortung des Einzelnen im Sozialstaat

Wer in Deutschland staatliche Unterstützung erhalte, müsse sich viel stärker selbst um die Verbesserung seiner Situation kümmern. Diese Meinung teilen mehr als 80 Prozent der Befragten. Der alte Spruch von SPD-Kanzler Gerhard Schröder vom "Fördern und Fordern" kommt in der CDU besonders gut an - wenn es ums Fordern geht.

Nur Mitglieder mit Mailadresse konnten teilnehmen

Parteichef Friedrich Merz sagt, es habe eine "enorm hohe Beteiligung" gegeben. 66.000 Mitlieder, das ist mehr als ein Viertel der Parteimitglieder, haben die 17 Fragen beantwortet. Angeschrieben wurden nur diejenigen, die eine E-Mailadresse haben, das sind 240.000 von 372.000 Mitgliedern.

Die CDU hat sich dabei vom Institut Allensbach helfen lassen. Die Befragung sei also "hochprofessionell" abgelaufen, wie Carsten Linnemann betont. Über die soziologische Struktur – also das Alter, Einkommen, Bildungsgrad, Geschlecht – konnte die Parteiführung nichts Genaues sagen. Man wolle bei Allensbach noch einmal nachfragen, sagte Parteichef Merz.

Die Ergebnisse der Befragung sollen nun in den Text des neuen Grundsatzprogramms einfließen. Weiteren Input holt sich die Parteiführung bei einem Programmkonvent. Parteichef Merz betont, man könne eine Partei nicht nur von oben führen, sondern auch von unten erneuern. Nach seinen Worten soll das neue Parteiprogramm für die nächsten zehn Jahre prägend sein. Formal muss dann ein Bundesparteitag über das Programm abstimmen.