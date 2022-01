AfD-Kandidatur: CDU fordert Otte zum Parteiaustritt auf

Der Chef der erzkonservativen Werte-Union, Max Otte, will für die AfD für das Amt des Bundespräsidenten kandidieren. «Ich nehme die Nominierung der AfD gerne an», sagte Otte am Dienstag dem «Spiegel». Er ergänzte: «Ich empfinde den Vorschlag als große Ehre.» Der «Welt» sagte das CDU-Mitglied: «Das Amt ist unabhängig von Parteien, man sollte auf das Amt nicht aus parteipolitischer Sicht schauen.» Er werde mit den Themen Soziales sowie Bürger- und Grundrechte kandidieren.

Der Deutschen Presse-Agentur in Berlin teilte Otte zu dem Ultimatum der CDU-Spitze, sich bis 17.30 Uhr zu erklären, auf Anfrage mit: «Mich hat niemand angerufen. Einen Anruf würde ich sicher annehmen und entsprechend reagieren.» Die CDU-Spitze hatte Otte zuvor zum Parteiaustritt aufgefordert, nachdem die AfD ihm die Nominierung für das Bundespräsidentenamt angetragen hat.

Die CDU-Spitze hat den Vorsitzenden der erzkonservativen Werteunion, Max Otte, nach dessen Nominierung für das Amt des Bundespräsidenten durch die AfD zum Verlassen der Partei aufgefordert.

"Hat in unserer Partei nichts verloren"

Bei der CDU allerdings fallen die Reaktionen klar und deutlich aus: Wer so etwas als Christdemokrat überhaupt erwäge, "der verletzt die Werte der CDU und hat in unserer Partei nichts verloren", sagte Generalsekretär Paul Ziemiak am Dienstag in Berlin. "Wir fordern auch ganz ausdrücklich Herrn Dr. Otte auf, die CDU zu verlassen."

Auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident und CDU-Landeschef Hendrik Wüst forderte Otte auf, sein CDU-Parteibuch abzugeben. Der "Rheinischen Post" sagte Wüst, die CDU stehe für ein christliches Menschenbild, für ein freiheitliches und respektvolles Miteinander: "Das, was ich von Herrn Otte wahrnehme, hat nichts mit der CDU zu tun", so Wüst. Aus seiner Sicht muss es ein Parteiausschlussverfahren gegen Otte geben, falls dieser sich entscheidet, tatsächlich für die AfD zu kandidieren.

Auch Kölner CDU hält Parteiausschluss für möglich

Max Otte ist Mitglied in der CDU Köln. Auch von dort kommt keinerlei Rückendeckung für ihn - im Gegenteil: Man sehe die Voraussetzungen für einen Parteiausschluss als gegeben an, teilte der Kreisvorsitzende Bernd Petelkau mit.

CDU-Spitze setzt Otte Ultimatum

Um 18.00 Uhr werde der Bundesvorstand über das weitere Verfahren beraten, kündigte der neue Generalsekretär Mario Czaja an, der aber noch nicht im Amt ist.