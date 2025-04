Schwarz-Rot: Das ist die Liste der (bisher bekannten) Minister

Verkehr (CDU)

Patrick Schnieder, 56 Jahre, Jurist, seit 2009 im Bundestag und seit 2018 Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Von 2009 bis 2021 war er Mitglied im Verkehrsausschuss des Bundestags, von 1999 bis 2009 Bürgermeister der Verbandsgemeinde Arzfeld (Rheinland-Pfalz). In seiner künftigen Position hat Schnieder eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung des riesigen Sondervermögens für Infrastruktur: Ein großer Teil des 500 Milliarden Euro schweren Sondertopfs dürfte in den Verkehr fließen, um marode Brücken und das Schienennetz zu sanieren.

Gesundheit (CDU)

Nina Warken, 45 Jahre, seit 2018 im Bundestag (zuvor schon 2013 bis 2017), seit 2021 Parlamentarische Geschäftsführerin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Warken ist Juristin, Mitglied im Bundesvorstand der Frauen Union Deutschlands, seit 2023 Generalsekretärin der CDU Baden-Württemberg. Ihre Nominierung als Gesundheitsministerin kommt überraschend: An den Koalitionsverhandlungen war sie noch in der Arbeitsgruppe Inneres, Recht und Migration beteiligt.

Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend (CDU)

Karin Prien, 59 Jahre, seit 2021 stellvertretende CDU-Vorsitzende, seit 2017 schleswig-holsteinische Ministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur. Prien ist ebenfalls Juristin, zudem Vorsitzende des Jüdischen Forums der CDU. Sie gilt als eine der profiliertesten Bildungspolitikerinnen in der Union, ist meinungsstark und scheut keine Debatte. Ihre Familie war vor den Nazis in die Niederlande geflohen – Prien und ihr jüngerer Bruder wurden in Amsterdam geboren.

Digitalisierung und Staatsmodernisierung (CDU)

Karsten Wildberger, geboren 1969, promovierter Physiker, blickt auf eine Karriere in der Wirtschaft zurück – er kommt als Quereinsteiger ins Bundeskabinett. Seit 2021 ist er Vorstandsvorsitzender der Ceconomy AG und der MediaMarktSaturn-Gruppe, zuvor war er im Vorstand von E.ON, Telstra (Australien), Vodafone (Rumänien und Großbritannien). Von 2003 bis 2006 bei der Deutschen Telekom AG und von 1998 bis 2003 Unternehmensberater bei Boston Consulting Group.

Ernährung, Landwirtschaft und Heimat (CSU)

Als Landwirtschaftsminister hat CSU-Chef Söder den niederbayerischen Bundestagsabgeordneten Alois Rainer ausgewählt. Der 60-Jährige ist gelernter Metzgermeister und für die CSU seit 2013 im Bundestag. Seine Schwester ist die frühere CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt.

Forschung, Technologie und Raumfahrt (CSU)

An der Spitze des Forschungs- und Raumfahrtministeriums soll CSU-Vizechefin Dorothee Bär stehen. Die 47-Jährige ist seit 2002 im Deutschen Bundestag und bisher stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Union. Von 2018 bis 2021 war sie Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin und Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung.