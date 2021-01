CDU-Außenpolitiker Hardt kritisiert Festnahme Nawalnys

Der außenpolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, Jürgen Hardt, hat die Vorbildfunktion des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny hervorgehoben. Im Interview mit der Bayern 2-radioWelt sagte Hardt nach der Festnahme Nawalnys am Moskauer Flughafen:

Ich finde das ausgesprochen mutig, aber ich finde es auch patriotisch. Er könnte ja im Westen mit seiner Bekanntheit und seinen Kenntnissen ein materiell sorgenfreies Leben führen. [...] Aber er begibt sich zurück in die Höhle des Löwen, weil ihm sein Land und die Menschen in seinem Land am Herzen liegen. Das ist ein Vorbild für alle anderen, die für Freiheit und Rechtstaatlichkeit kämpfen.

"Flagge zeigen"

Der CDU-Außenpolitiker machte klar: "Wir haben tatsächlich in Russland eine Situation, in der freie Meinungsäußerung weithin unterdrückt wird." Deswegen sei es wichtig, vor Ort in Russland Flagge zu zeigen. Die Reaktion des Kreml gestern Abend sei seines Erachtens genau die falsche im Hinblick auf eine Befriedung der Situation. "Denn eigentlich hätte man erwarten dürfen, dass in einem Rechtsstaat so jemand wie Herr Nawalny zunächst einmal als Zeuge gehört wird von der Staatsanwaltschaft, um herauszukriegen, wer ist denn nun schuld an der Vergiftung, die er erlitten hat." Dass ihn jetzt ins Gefängnis stecke, weil er angeblich gegen Bewährungsauflagen verstoßen habe, zeige, dass der Kreml offensichtlich nicht daran interessiert sei, den Sachverhalt um seine Vergiftung aufzuklären, so Hardt.

Appelle an Russland

Der Bundesregierung bleibt aus Sicht des außenpolitischen Sprechers der Unions-Bundestagsfraktion, sich weiter für Nawalny einzusetzen:

Wir können natürlich an Russland appellieren und das tun wir. Wir können aber auch Russland darauf drängen, dass das Land seine Pflichten aus dem Chemiewaffenabkommen erfüllt - nämlich zu verhindern, dass der chemische Kampfstoff Nowitschok in der Welt ist. Er ist ja nachweislich auf russischem Boden eingesetzt worden.

Der Kreml-Kritiker Nawalny war gestern Abend direkt nach seinem Rückflug auf dem Moskauer Flughafen festgenommen worden. Als Grund wurden Verstöße gegen Bewährungsauflagen genannt. Bis zur Entscheidung des Gerichts soll Nawalny in Untersuchungshaft bleiben. Der Prozess ist für 29. Januar anberaumt. Nawalny hatte im Sommer einen Giftanschlag überlebt und war seitdem in Deutschland.