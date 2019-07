Carola Rackete: Wie weit darf ziviles Engagement gehen?

Bayern 2-radioWelt: Carola Rackete hat kein offizielles Amt, ist nicht - wenn man so will - von der Gesellschaft legitimiert. Darf sie so weit gehen, Gesetze zu ignorieren?

Arnd Pollmann, Professor für Ethik und Sozialphilosophie, Berlin: Die generelle Frage, ob und wann es legitim ist, im Namen der Gerechtigkeit gegen geltende Gesetze zu verstoßen, hängt immer von den Verhältnissen ab, in denen wir leben. In einem totalitären Unrechtsstaat beispielsweise mag sogar ein Akt des Tyrannenmords legitim erscheinen. In relativ gut funktionierenden liberal-demokratischen Rechtsstaaten wird das Establishment vielleicht schon durch einen Schulstreik hinreichend herausgefordert. Carola Rackete jedenfalls war meiner Ansicht nach im Recht, weil die geltende italienische Rechtslage unvereinbar mit den Menschenrechten gewesen ist und die konsequente Befolgung dieser Rechtslage tendenziell Menschenleben gekostet hätte.

Bayern 2-radioWelt: Sie haben vor kurzem in einem Artikel geschrieben: Es gibt eine moralische Konsequenz und einen unmoralischen Fanatismus. Wo fängt das eine an, und wo hört das andere auf?

Arnd Pollmann: Ja, ein schmaler Grat. Der unmoralische Fanatismus beginnt meiner Ansicht nach dort, wo jemand bei der konsequenten Durchsetzung der jeweils eigenen Wertvorstellungen blind dafür wird, dass das eigene Tun - obwohl es gut gemeint sein mag - anderen Menschen massiv schadet oder gar neue Menschenleben gefährdet. Mit Blick auf Carola Rackete ist das aber meiner Ansicht nach eindeutig nicht der Fall gewesen. Der sogenannte Pull-Faktor der Seenotrettung lässt sich auch empirisch, wie mir scheint, nicht nachweisen.

Bayern 2-radioWelt: Besteht nicht eine Gefahr, wenn einzelne Privatpersonen das faktische Gesetz, die Gesetzgebung, ignorieren? Was wäre, wenn das jeder machen würde?

Arnd Pollmann: Das ist eine Grauzone. Wer entscheidet im Einzelfall, wann der Zeitpunkt gekommen ist, das Gesetz zu brechen, und wann nicht? Man benötigt dazu sehr gute Gründe, und eine mögliche Antwort lautet: Man darf das Gesetz brechen, wenn dieses Gesetz politische Machtstrukturen schützt oder ermöglicht, die auf eklatante Weise die Menschenrechte verletzen oder sogar Menschenleben kosten. Darüber hinaus wäre es meiner Ansicht nach völlig weltfremd, wollte man von den Heldinnen und Helden der Weltgeschichte, um es mal pathetisch zu sagen, erwarten, dass sie sich stets an die geltenden Gesetze halten müssen. Wenn die Verhältnisse auf ungerechte Weise festgefahren sind, dann ist oft ein gewisses Maß an zivilem Ungehorsam, an Widerstand oder sogar an Rebellion notwendig.

Bayern 2-radioWelt: Vor Jahren hieß es, wir brauchen keine Heldenfiguren mehr, das Ende dieser verherrlichenden kriegerischen Helden und Heldinnen sei gekommen. Und nun gibt’s die auf einmal wieder, vornehmlich Frauen. Ist das ein Zeitgeist?

Arnd Pollmann: Das ist ein Zeitgeist-Phänomen, das interessant ist. Natürlich hat es immer schon weibliche Heldinnen gegeben, aber es wächst offenbar eine mediale Aufmerksamkeit dafür und vielleicht auch ein öffentliches Bedürfnis nach diesen Heldinnen, die – abgesehen davon, dass sie allesamt weiblich und recht jung sind - sich weniger durch physische Körperkraft als durch moralische Überzeugungskraft auszeichnen, die alle insgesamt recht uneitel, wenig narzisstisch wirken, als ob sie gar nicht daran interessiert wären, Heldinnen zu sein. Nehmen wir Greta Thunberg, die Ikone der Friday-for-Future-Bewegung, oder schauen wir in die USA, die liberale Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez - oder jetzt auch die Fußballerin Megan Rapinoe. Sie alle legen sich mutig mit ihren Regierungen an und werden so zu Role-Models einer neuen Sorte.