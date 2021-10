Caritas-Präsidentin: Enttäuscht über Sondierungspapier

Die künftige Caritas-Präsidentin Eva Welskop-Deffaa hat sich enttäuscht über die sozialpolitischen Sondierungsergebnisse für eine Ampel-Koalition im Bund geäußert. Zwar freue man sich über die Überschriften, so Welskop-Deffaa im BR. Doch sie sieht "in den Papieren noch erhebliche Lücken". Da werde man in den nächsten Wochen noch "heftig" ins Gespräch mit den Verhandlern gehen.

Welskop-Deffaa für Klimaprämie

Der Sozialverband vermisse besonders die soziale Abfederung der höheren Energiepreise, sagte Welskop-Deffaa in der Radiowelt auf Bayern 2: "Wenn wir den Klimaschutz ansprechen, dann wird erkennbar, dass die Energiepreise steigen müssen, damit wir den CO2-Ausstoß reduzieren." Eine Klimaprämie, also eine Rückerstattung an die Bürgerinnen und Bürger im niedrigen Einkommensbereich, sei jedoch "bislang in den Papieren nicht vorgesehen".

Welskop-Deffaa tritt ihren Posten Mitte November an. Sie ist die erste Frau an der Spitze der Caritas in dessen 125-jähriger Geschichte.