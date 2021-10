Cannabis: Wie gefährlich ist die Droge?

Der Inhaltsstoff von Cannabis, der in das Nervensystem eingreift, ist "Tetrahydrocannabinol", kurz THC. THC bindet an körpereigene Rezeptoren in den Nervenzellen, die sogenannten Cannabinoid-Rezeptoren. Die Folge: Es werden weniger Botenstoffe in den Zellen produziert, die elektrische Signalübertragung ist gestört.

Das kann durchaus positiv wirken, zum Beispiel Muskeln entspannen oder auch Übelkeit verringern. Deswegen wird Cannabis auch als Medikament gegen Schmerzen oder Übelkeit etwa bei Chemotherapien eingesetzt.

Gleichgewicht von Botenstoffen gestört

Alle Substanzen, die in das Endorphinsystem, also das körpereigene Belohnungssystem, eingreifen, können aber auch süchtig machen – wenn man sie lange andauernd konsumiert. Denn das Gleichgewicht der nerveneigenen Botenstoffe, der Neurotransmitter – insbesondere des Dopamins – wird durcheinandergebracht.

"Das körpereigene System von Cannabis-Rezeptoren wird herunter reguliert", sagt die Psychiaterin Eva Hoch von der Psychiatrischen Klinik der Ludwig-Maximilians-Universität München: "Es ist unklar, wie reversibel die Effekte sind." Hoch weist auch darauf hin, dass Cannabis heute einen mehrfach höheren THC-Gehalt hat als in den 1990er Jahren: "Die Produkte sind deshalb viel potenter."

Der Intelligenzquotient verringert sich

Fest steht, dass die Regulierung von Gefühlen und Stress sowie kognitive Funktionen beeinträchtigt werden. US-Forscher von der Duke Universität in North Carolina haben den IQ von jungen Erwachsenen gemessen, die über Jahre hinweg abhängig von Cannabis waren. Sie haben festgestellt, dass der IQ sich bei regelmäßigem Konsum um durchschnittlich acht Punkte verringert. Die Experten sprechen von einem "neurotoxischen Effekt", der sich vor allem schädlich auf das jugendliche Gehirn auswirkt.

Die Synapsen leiden

Mediziner vom Mount Sinai Krankenhaus im US-Bundesstaat New York haben kürzlich verschiedene Studien zusammengetragen. Sie stellten fest, dass Cannabis sich negativ auf die synaptische Plastizität auswirkt, also auf die Fähigkeit der Nervenverbindungen, sich zu verändern. Diese ist eine der Grundlagen für Lern- und Gedächtnisprozesse im Gehirn.

Vorsicht bei Vorbelastung

Experten diskutieren zudem, inwieweit Cannabis Schizophrenie auslösen kann. Fest steht, dass der Konsum bei empfindlichen Personen psychotische Symptome, also Halluzinationen und Angstzustände bewirken kann.

Vermutlich muss bereits eine Vorbelastung bestehen, damit Cannabis Psychosen auslöst. Deswegen empfehlen Experten, dass Menschen, die unter Selbstmordgedanken leiden oder in der Familie Fälle von Schizophrenie und Psychosen haben, kein Cannabis nehmen sollten. Auch Schwangere sollten vorsichtig sein, da Cannabis vor allem das unreife Gehirn schädigt.